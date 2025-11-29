Die Lufthansa geht nicht von grÃ¶ÃŸeren StÃ¶rungen ihres Flugbetriebs wegen eines nÃ¶tigen Software-Updates bei Airbus-Maschinen vom Typ A320 aus. "Ein GroÃŸteil der Software-Updates konnte bereits in der vergangenen Nacht sowie am Samstagvormittag durchgefÃ¼hrt werden", teilte ein Unternehmenssprecher am Samstag auf AFP-Anfrage mit. "Es kommt voraussichtlich zu keinen Flugstreichungen bei den Airlines der Lufthansa Group." Einzelne VerspÃ¤tungen am Wochenende kÃ¶nnten aber nicht ausgeschlossen werden.
Die Lufthansa bat ihre Passagiere, den Status ihres Fluges aufÂ der Website lh.comÂ oder in der Lufthansa-App zu Ã¼berprÃ¼fen. "Sicherheit hat fÃ¼r uns oberste PrioritÃ¤t", betonte der Sprecher. "Wie alle betroffenen Fluggesellschaften weltweit halten wir sÃ¤mtliche Anforderungen des Herstellers und der BehÃ¶rden strikt ein."
Airbus hatte am Freitagabend Fluggesellschaften aufgefordert, wegen einer mÃ¶glicherweise fehlerhaften Software Updates vorzunehmen und die A320-Maschinen bis dahin am Boden zu lassen. Betroffen sind weltweit 6000 Maschinen dieses Typs.
Airbus erklÃ¤rte, durch SchÃ¤den an der Software kÃ¶nnten womÃ¶glich Daten betroffen sein, die fÃ¼r das Funktionieren der Flugsteuerung nÃ¶tig seien. In den meisten FÃ¤llen werde es "wenige Stunden" dauern, die fehlerhafte Software durch eine VorgÃ¤ngerversion zu ersetzen, teilte Airbus weiter mit. Bei etwa 1000 Maschinen dauere der Austausch jedoch vermutlich mehrere Wochen.
Technologie
Lufthansa geht nicht von FlugausfÃ¤llen durch Airbus-Software-Problem aus
- AFP - 29. November 2025, 09:55 Uhr
