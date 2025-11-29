Chinas PrÃ¤sident kÃ¼ndigt entschiedenes Vorgehen gegen schÃ¤dliches Verhalten im Internet an

Chinesische Plattform Weibo

Chinas Staatschef Xi Jinping hat ein entschiedenes Vorgehen gegen als schÃ¤dlich eingestuftes Verhalten im Internet angekÃ¼ndigt. Laut amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua will er einen 'sauberen und rechtschaffenen Cyberspace' schaffen.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat ein entschiedenes Vorgehen gegen als schÃ¤dlich eingestuftes Verhalten im Internet angekÃ¼ndigt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, kÃ¼ndigte Xi bei einem Treffen der Kommunistischen Partei am Freitag MaÃŸnahmen fÃ¼r einen "sauberen und rechtschaffenen Cyberspace" an. Fehverhalten im Internet "verschmutzt das soziale Ethos", warnte der PrÃ¤sident demnach. Worauf genau er sich bezog, berichtete Xinhua nicht.



"Wir mÃ¼ssen uns trauen, das Schwert zu ziehen, solches Verhalten entschieden niederzuschlagen" und die dahinter stehenden Profitinteressen zu treffen, sagte Xi dem Bericht zufolge. Das "Online-Ã–kosystem zu regulieren", sei "eine wichtige Aufgabe beim Aufbau Chinas als Cyber-Macht". Es gehe um die "Entwicklung und Sicherheit des Landes sowie die grundlegenden Interessen des Volkes". Welche MaÃŸnahmen dazu ergriffen werden sollen, sagte der chinesische Staatschef allerdings nicht.



Die chinesische Regierung fordert von Online-Plattformen, ihre Inhalte zu moderieren. Posts in Netzwerken mÃ¼ssen demnach streng kontrolliert werden, um als umstÃ¼rzlerisch, vulgÃ¤r, pornografisch oder schÃ¤dlich im Allgemeinen eingeschÃ¤tzte Inhalte zu verhindern.



Die chinesische Internet-RegulierungsbehÃ¶rde CAC hatte im September erklÃ¤rt, sie werde gegen die News-App Jinri Toutiao des Tiktok-Mutterkonzerns ByteDance sowie gegen UCWeb, das Internetbrowser-Unternehmen des chinesischen Internetriesen Alibaba, wegen der Verbreitung schÃ¤dlicher Inhalte vorgehen. AuÃŸerdem wurden Strafen wegen mangelnden Content-Managements gegen die Mikroblogging-Plattform Weibo, die Kurzvideo-App Kuaishou und das Instagram Ã¤hnliche Netzwerk Xiaohongshu verhÃ¤ngt.



Wie die CAC damals mitteilte, gehÃ¶ren zu den MaÃŸnahmen gegen Online-Plattformen, die ihre Inhalte nicht ausreichend kontrollieren, Einbestellungen zu Befragungen, VerfÃ¼gungen zur Entfernung bestimmter Inhalte innerhalb einer vorgegebenen Frist, Verwarnungen sowie "strikte Sanktionen gegen die Verantwortlichen". Welche Strafen genau verhÃ¤ngt werden, lieÃŸ die AufsichtsbehÃ¶rde offen.