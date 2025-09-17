Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der FDP, hadert mit dem Zustand der Partei.
"Der Typus Christian Lindner fehlt meiner Partei im Wiederaufstiegskampf - als Spielmacher, Verteidiger und TorschÃ¼tze", sagte Kubicki dem "Stern". Die FDP hatte bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen mit 3,7 Prozent enttÃ¤uschend abgeschnitten. Seit Monaten suchen die Liberalen eine neue Strategie. Lindner sucht neuerdings wieder stÃ¤rker die Ã¶ffentlichen BÃ¼hnen. An diesem Mittwoch ist er in London, morgen tritt er bei der BÃ¶rse Stuttgart auf, nÃ¤chste Woche in ZÃ¼rich.
Lindners Nachfolger im Amt des Parteichefs, Christian DÃ¼rr, verordnete der FDP Zuversicht. "Die Neuaufstellung der FDP ist in vollem Gange. Angesichts der Lage, in der sich das Land befindet, braucht es dringend einen Gegenentwurf zur schwarz-roten ReformmÃ¼digkeit. Wir werden radikal neu denken und konkrete Antworten geben", sagte DÃ¼rr dem "Stern". Lindners Ã¶ffentliche Auftritte sieht er gelassen, er erwartet keine StÃ¶rfeuer. "Verglichen mit den Vorsitzenden anderer Parteien, kann ich mich, was Wortmeldungen ehemaliger Vorsitzender betrifft, wirklich nicht beschweren."
Lifestyle
Kubicki hadert mit Zustand der FDP
- dts - 17. September 2025, 11:58 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der FDP, hadert mit dem Zustand der Partei.
Weitere Meldungen
Wird lediglich die Kopie eines Testaments vorlegt und nicht das Original, kann das einer Gerichtsentscheidung aus Rheinland-Pfalz zufolge nicht immer als wirksamer letzter WilleMehr
Wegen gewaltsamer Proteste nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru inzwischen rund 1600 Touristen in Sicherheit gebracht worden. Am Dienstag seien 156Mehr
Essen (dts Nachrichtenagentur) - Eine Grippeerkrankung kann das Risiko fÃ¼r SchlaganfÃ¤lle deutlich erhÃ¶hen. Das teilte die UniversitÃ¤t Duisburg-Essen mit, nachdem Forscher derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Aktivrente und die Steuerfreiheit von Ãœberstunden sind nach EinschÃ¤tzung der Wirtschaftsweisen nicht der richtige Weg, um die Zahl derMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am MittwochMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1Mehr