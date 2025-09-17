Kubicki hadert mit Zustand der FDP

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der FDP, hadert mit dem Zustand der Partei.



"Der Typus Christian Lindner fehlt meiner Partei im Wiederaufstiegskampf - als Spielmacher, Verteidiger und TorschÃ¼tze", sagte Kubicki dem "Stern". Die FDP hatte bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen mit 3,7 Prozent enttÃ¤uschend abgeschnitten. Seit Monaten suchen die Liberalen eine neue Strategie. Lindner sucht neuerdings wieder stÃ¤rker die Ã¶ffentlichen BÃ¼hnen. An diesem Mittwoch ist er in London, morgen tritt er bei der BÃ¶rse Stuttgart auf, nÃ¤chste Woche in ZÃ¼rich.



Lindners Nachfolger im Amt des Parteichefs, Christian DÃ¼rr, verordnete der FDP Zuversicht. "Die Neuaufstellung der FDP ist in vollem Gange. Angesichts der Lage, in der sich das Land befindet, braucht es dringend einen Gegenentwurf zur schwarz-roten ReformmÃ¼digkeit. Wir werden radikal neu denken und konkrete Antworten geben", sagte DÃ¼rr dem "Stern". Lindners Ã¶ffentliche Auftritte sieht er gelassen, er erwartet keine StÃ¶rfeuer. "Verglichen mit den Vorsitzenden anderer Parteien, kann ich mich, was Wortmeldungen ehemaliger Vorsitzender betrifft, wirklich nicht beschweren."

