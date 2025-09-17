Lifestyle

Kubicki hadert mit Zustand der FDP

  • dts - 17. September 2025, 11:58 Uhr
Bild vergrößern: Kubicki hadert mit Zustand der FDP
Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der FDP, hadert mit dem Zustand der Partei.

"Der Typus Christian Lindner fehlt meiner Partei im Wiederaufstiegskampf - als Spielmacher, Verteidiger und TorschÃ¼tze", sagte Kubicki dem "Stern". Die FDP hatte bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen mit 3,7 Prozent enttÃ¤uschend abgeschnitten. Seit Monaten suchen die Liberalen eine neue Strategie. Lindner sucht neuerdings wieder stÃ¤rker die Ã¶ffentlichen BÃ¼hnen. An diesem Mittwoch ist er in London, morgen tritt er bei der BÃ¶rse Stuttgart auf, nÃ¤chste Woche in ZÃ¼rich.

Lindners Nachfolger im Amt des Parteichefs, Christian DÃ¼rr, verordnete der FDP Zuversicht. "Die Neuaufstellung der FDP ist in vollem Gange. Angesichts der Lage, in der sich das Land befindet, braucht es dringend einen Gegenentwurf zur schwarz-roten ReformmÃ¼digkeit. Wir werden radikal neu denken und konkrete Antworten geben", sagte DÃ¼rr dem "Stern". Lindners Ã¶ffentliche Auftritte sieht er gelassen, er erwartet keine StÃ¶rfeuer. "Verglichen mit den Vorsitzenden anderer Parteien, kann ich mich, was Wortmeldungen ehemaliger Vorsitzender betrifft, wirklich nicht beschweren."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Urteil in Rheinland-Pfalz: Kopie von Testament bei Zweifel an Original unwirksam
    Urteil in Rheinland-Pfalz: Kopie von Testament bei Zweifel an Original unwirksam

    Wird lediglich die Kopie eines Testaments vorlegt und nicht das Original, kann das einer Gerichtsentscheidung aus Rheinland-Pfalz zufolge nicht immer als wirksamer letzter Wille

    Mehr
    Schon rund 1600 Touristen wegen Protesten am Machu Picchu in Peru evakuiert
    Schon rund 1600 Touristen wegen Protesten am Machu Picchu in Peru evakuiert

    Wegen gewaltsamer Proteste nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru inzwischen rund 1600 Touristen in Sicherheit gebracht worden. Am Dienstag seien 156

    Mehr
    Studie: Grippe erhÃ¶ht Schlaganfallrisiko
    Studie: Grippe erhÃ¶ht Schlaganfallrisiko

    Essen (dts Nachrichtenagentur) - Eine Grippeerkrankung kann das Risiko fÃ¼r SchlaganfÃ¤lle deutlich erhÃ¶hen. Das teilte die UniversitÃ¤t Duisburg-Essen mit, nachdem Forscher der

    Mehr
    Videoproduktion und Ãœbersetzungen: Youtube fÃ¼hrt neue KI-Tools ein
    Videoproduktion und Ãœbersetzungen: Youtube fÃ¼hrt neue KI-Tools ein
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Bundesregierung nimmt UN-Bericht zu Gaza
    Bundesregierung nimmt UN-Bericht zu Gaza "sehr ernst"
    TÃ¶dliche Flucht nach Polen: Untergetauchter Schleuser in Frankfurt am Main gefasst
    TÃ¶dliche Flucht nach Polen: Untergetauchter Schleuser in Frankfurt am Main gefasst
    Invasive Arten: Sri Lanka verbietet Haltung von Piranhas und anderen Raubfischen
    Invasive Arten: Sri Lanka verbietet Haltung von Piranhas und anderen Raubfischen
    Analyse: Berufe mit FachkrÃ¤ftemangel weniger durchlÃ¤ssig fÃ¼r Quereinstiege
    Analyse: Berufe mit FachkrÃ¤ftemangel weniger durchlÃ¤ssig fÃ¼r Quereinstiege
    Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen
    Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen
    Todesfall in Nordrhein-Westfalen: ElfjÃ¤hrige starb nach Einatmen von Deospray
    Todesfall in Nordrhein-Westfalen: ElfjÃ¤hrige starb nach Einatmen von Deospray

    Top Meldungen

    Wirtschaftsweiser warnt vor Steuerfreiheit von Ãœberstunden
    Wirtschaftsweiser warnt vor Steuerfreiheit von Ãœberstunden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Aktivrente und die Steuerfreiheit von Ãœberstunden sind nach EinschÃ¤tzung der Wirtschaftsweisen nicht der richtige Weg, um die Zahl der

    Mehr
    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    Auftragsbestand der Industrie stagniert

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts