Schon rund 1600 Touristen wegen Protesten am Machu Picchu in Peru evakuiert

Polizisten an der blockierten Bahnstrecke

Wegen gewaltsamer Proteste nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru inzwischen rund 1600 Touristen in Sicherheit gebracht worden. Die peruanischen BehÃ¶rden gaben die Evakuierung von 156 weiteren Touristen bekannt.

Wegen gewaltsamer Proteste nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru inzwischen rund 1600 Touristen in Sicherheit gebracht worden. Am Dienstag seien 156 weitere Touristen evakuiert worden, teilten die BehÃ¶rden des sÃ¼damerikanischen Landes mit. Am Vortag hatte Tourismusministerin DesilÃº LeÃ³n bereits die Evakuierung von etwa 1400 Touristen bekanntgegeben. Weitere 900 Menschen hatten ihren Angaben zufolge wegen einer Schienenblockade zunÃ¤chst in der Region festgesessen. Betroffen waren auch Touristen aus Deutschland.



Die frÃ¼here Inka-Stadt Machu Picchu liegt etwa 110 Kilometer von der Stadt Cusco, der einstigen Hauptstadt desÂ Inka-Reiches, entfernt. Der Hauptzugang zu den in 2500 Metern HÃ¶he in den Anden gelegenen Ruinen erfolgt mit dem Zug von Cusco aus. Vom Bahnhof Aguas Calientes fahren die meisten Besucher dann mit Bussen weiter.



Der Zugverkehr zu der Touristenattraktion war am Montag unterbrochen worden, nachdem protestierende Anwohner die Gleise blockiert hatten. Sie fordern, dass bei der Auswahl eines neuen Busunternehmens fÃ¼r den Transfer zwischen Aguas Calientes und der archÃ¤ologischen StÃ¤tte ihre Interessen stÃ¤rker berÃ¼cksichtigt werden. Am Montag legten sie die Bahnstrecke mit Steinen und BaumstÃ¤mmen lahm. Als die Polizei am Abend die Gleise freirÃ¤umen wollte, kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen, bei denen nach Polizeiangaben 14 Beamte verletzt wurden.



Am Dienstagabend sagte ein Vertreter des Ombudsmanns in Cusco, Oscar Luque, die Demonstranten hÃ¤tten die Proteste bis Mittwochmorgen ausgesetzt. Die Evakuierung gestrandeter Touristen sei daraufhin wieder aufgenommen worden. "Im Moment sitze ich mit allen Touristen, die in Machu Picchu gestrandet waren, in einem Zug", berichtete Luque der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen waren auch auslÃ¤ndische Touristen. Laut einer Liste, die AFP einsehen konnte, kamen sie aus Deutschland, Frankreich, Polen, Portugal, Japan, Brasilien und den USA.



Die Stadt Machu Picchu war im 15. Jahrhundert auf Anordnung des Inka-Herrschers Pachacutec auf einer HÃ¶he von rund 2500 Metern errichtet worden. Machu PicchuÂ gilt als architektonische Meisterleistung und wurde 1983 von der Unesco zur WeltkulturerbestÃ¤tte erklÃ¤rt. TÃ¤glich besuchen rund 4500 Touristen aus aller Welt den Ort.Â