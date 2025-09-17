Lifestyle

VerkehrssÃ¼nder fahren Audi sowie Tesla und Porsche - wenig Punkte bei Honda-Fahrern

  • AFP - 17. September 2025, 10:39 Uhr
Bild vergrößern: VerkehrssÃ¼nder fahren Audi sowie Tesla und Porsche - wenig Punkte bei Honda-Fahrern
Polizist an Kamera
Bild: AFP

VerkehrssÃ¼nder fahren hÃ¤ufig Audi, Tesla und Porsche - Honda-Fahrer haben dagegen ein eher sauberes Konto in der VerkehrssÃ¼nderkartei in Flensburg. Das ergab eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

VerkehrssÃ¼nder fahren hÃ¤ufig Audi, Porsche oder Tesla - Honda-Fahrer haben dagegen ein eher sauberes Konto in der VerkehrssÃ¼nderkartei in Flensburg. Laut einer am Mittwoch vom Vergleichsportal Verivox in Heidelberg verÃ¶ffentlichten Auswertung des Punkteregisters steht der Audi A5 bei den Automodellen vorn. A5-Fahrer haben demnach 87 Prozent mehr EintrÃ¤ge in Flensburg als Fahrer anderer Modelle. Auch im Audi A6 mit 81 Prozent Ã¼ber dem Durchschnitt und im Volvo XC60 mit 73 Prozent werden demnach besonders hÃ¤ufig Punkte gesammelt.

Bei den Automarken steht demnach Porsche mit 65 Prozent mehr Punkten als der Durchschnitt vorn, gefolgt von Tesla mit 37 Prozent Ã¼ber dem Durchschnitt. Am anderen Ende der Skala stehe Honda. Die Fahrer der japanischen Automarke haben laut Verivox um 28 Prozent seltener Punkte in Flensburg als der Durchschnitt aller Versicherten.

Nach Regionen unterschieden gibt es in Nordrhein-Westfalen die meisten VerkehrssÃ¼nder, Fahrer aus dem bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland haben zu 15 Prozent hÃ¤ufiger EintrÃ¤ge in Flensburg als der Durchschnitt. Nur Sachsen mit zehn Prozent, Niedersachsen mit drei Prozent und Baden-WÃ¼rttemberg mit einem Prozent liegen ebenfalls Ã¼ber dem Durchschnitt.

Im Stadtstaat Berlin mit 27 Prozent unter dem Durchschnitt gibt es statistisch die wenigsten VerkehrssÃ¼nder. Bei den StÃ¤dten liegt KÃ¶ln vorn, wo Autofahrer 58 Prozent hÃ¤ufiger EintrÃ¤ge haben als im Durchschnitt. Am anderen Ende der Skala steht Bremen, bei dessen Autofahrern der Punkteanteil um 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt.

Das Vergleichsportal wertete nach eigenen Angaben auf Grundlage von abgeschlossenen VersicherungsvertrÃ¤gen die Angaben zu bestehenden Punkten in Flensburg anonymisiert aus.

