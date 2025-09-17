ADAC-Bilanz: Weniger und kÃ¼rzere Staus in Sommerferienzeit 2025

WÃ¤hrend den Sommerferien in Deutschland zwischen Ende Juni und Mitte September hat es weniger und kÃ¼rzere Staus gegeben. In dem Zeitraum wurden gut 116.000 Staus auf den Autobahnen gezÃ¤hlt, wie der ADAC am Mittwoch in MÃ¼nchen mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren das etwa drei Prozent weniger. Alle Staus zusammen ergaben eine Strecke von 203.830 Kilometern.
In den Sommerferien 2024 waren es noch 1493 Kilometer mehr gewesen. Trotzdem dauerten Staus in dieser Saison lÃ¤nger als im Sommer 2024. Der Wert stieg um 7,6 Prozent auf 119.233 Stunden.
Am meisten Staus gab es am ersten Augustwochenende vom 1. bis zum 3. August. Der ADAC verzeichnete in dieser Zeit 4201 Staus auf 9498 Kilometern. An diesem Wochenende begannen die Sommerferien in Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg. Gleichzeitig gingen die Ferien in anderen BundeslÃ¤ndern wieder auf ihr Ende zu. Hinzu kamen zahlreiche WochenendausflÃ¼gler.
Nach Wochentagen gegliedert war der Freitag der Wochentag mit den meisten Staus. An diesen Tagen gab es mit etwas Ã¼ber 20.000 Staus fast doppelt so viele Behinderungen wie an Samstagen oder Sonntagen.
Bezogen auf Streckenabschnitte von hundert Kilometern LÃ¤nge staute es sich im Urlaubsverkehr vor allem auf der A99 am Autobahnring MÃ¼nchen. Dahinter folgen die A8 zwischen Karlsruhe und Salzburg sowie die A3 zwischen der deutsch-niederlÃ¤ndischen Grenze und Passau.
ADAC-Bilanz: Weniger und kürzere Staus in Sommerferienzeit 2025
17. September 2025
