Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. "Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich", sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Sie seien nun 15 Jahre verheiratet. "In dieser Zeit bin ich ein Riesenfan der Ehe geworden."
Als jemand, der aus einem zerrÃ¼tteten Elternhaus komme, habe er lange den Sinn der Institution Ehe nicht verstehen kÃ¶nnen. "Aber nun kann ich sagen: Die Ehe mit Ayda hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", sagte Williams.
Lifestyle
Popstar Robbie Williams wurde durch Frau Ayda zu Fan von Institution Ehe
- AFP - 17. September 2025, 09:51 Uhr
Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. 'Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich', sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten 'Bunte'.
Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. "Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich", sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Sie seien nun 15 Jahre verheiratet. "In dieser Zeit bin ich ein Riesenfan der Ehe geworden."
Weitere Meldungen
VerkehrssÃ¼nder fahren hÃ¤ufig Audi, Porsche oder Tesla - Honda-Fahrer haben dagegen ein eher sauberes Konto in der VerkehrssÃ¼nderkartei in Flensburg. Laut einer am Mittwoch vomMehr
WÃ¤hrend den Sommerferien in Deutschland zwischen Ende Juni und Mitte September hat es weniger und kÃ¼rzere Staus gegeben. In dem Zeitraum wurden gut 116.000 Staus auf denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wirbt in der Debatte Ã¼ber Reformen des Sozialstaats fÃ¼r einen "neuen Konsens der Gerechtigkeit". Es gehe inMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am MittwochMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-VizeprÃ¤sident Luis de Guindos warnt vor den Gefahren politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. "Wenn Regierungen in dieMehr