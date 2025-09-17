Lifestyle

Popstar Robbie Williams wurde durch Frau Ayda zu Fan von Institution Ehe

  • AFP - 17. September 2025, 09:51 Uhr
Bild vergrößern: Popstar Robbie Williams wurde durch Frau Ayda zu Fan von Institution Ehe
Robbie Williams im Juli in den USA
Bild: AFP

Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. 'Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich', sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten 'Bunte'.

Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. "Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich", sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Sie seien nun 15 Jahre verheiratet. "In dieser Zeit bin ich ein Riesenfan der Ehe geworden."

Als jemand, der aus einem zerrÃ¼tteten Elternhaus komme, habe er lange den Sinn der Institution Ehe nicht verstehen kÃ¶nnen. "Aber nun kann ich sagen: Die Ehe mit Ayda hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", sagte Williams.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    VerkehrssÃ¼nder fahren Audi sowie Tesla und Porsche - wenig Punkte bei Honda-Fahrern
    VerkehrssÃ¼nder fahren Audi sowie Tesla und Porsche - wenig Punkte bei Honda-Fahrern

    VerkehrssÃ¼nder fahren hÃ¤ufig Audi, Porsche oder Tesla - Honda-Fahrer haben dagegen ein eher sauberes Konto in der VerkehrssÃ¼nderkartei in Flensburg. Laut einer am Mittwoch vom

    Mehr
    ADAC-Bilanz: Weniger und kÃ¼rzere Staus in Sommerferienzeit 2025
    ADAC-Bilanz: Weniger und kÃ¼rzere Staus in Sommerferienzeit 2025

    WÃ¤hrend den Sommerferien in Deutschland zwischen Ende Juni und Mitte September hat es weniger und kÃ¼rzere Staus gegeben. In dem Zeitraum wurden gut 116.000 Staus auf den

    Mehr
    Merz wirbt fÃ¼r
    Merz wirbt fÃ¼r "neuen Konsens der Gerechtigkeit"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wirbt in der Debatte Ã¼ber Reformen des Sozialstaats fÃ¼r einen "neuen Konsens der Gerechtigkeit". Es gehe in

    Mehr
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Miersch mahnt bei Reformen soziale Gerechtigkeit an
    Miersch mahnt bei Reformen soziale Gerechtigkeit an
    GrÃ¼ne werfen Merz Etat-Tricksereien und verpasste Chance bei SondervermÃ¶gen vor
    GrÃ¼ne werfen Merz Etat-Tricksereien und verpasste Chance bei SondervermÃ¶gen vor
    Millionenschaden: Polizei in Nordrhein-Westfalen gelingt Schlag gegen BetrÃ¼gerbande
    Millionenschaden: Polizei in Nordrhein-Westfalen gelingt Schlag gegen BetrÃ¼gerbande
    Klingbeil begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    Klingbeil begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    Studie: 16.500 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer wegen Klimawandels in europÃ¤ischen StÃ¤dten
    Studie: 16.500 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer wegen Klimawandels in europÃ¤ischen StÃ¤dten
    Post beklagt zunehmende Aggressionen gegen Zusteller
    Post beklagt zunehmende Aggressionen gegen Zusteller

    Top Meldungen

    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    Auftragsbestand der Industrie stagniert

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1

    Mehr
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-VizeprÃ¤sident Luis de Guindos warnt vor den Gefahren politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. "Wenn Regierungen in die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts