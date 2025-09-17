Popstar Robbie Williams wurde durch Frau Ayda zu Fan von Institution Ehe

Robbie Williams im Juli in den USA

Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. 'Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich', sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten 'Bunte'.

Der britische Popstar Robbie Williams ist dank seiner Frau Ayda zum Fan der Ehe geworden. "Wenn ich mit Ayda zusammen bin, fÃ¼hle ich mich geborgen, sicher und glÃ¼cklich", sagte der 51-JÃ¤hrige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Sie seien nun 15 Jahre verheiratet. "In dieser Zeit bin ich ein Riesenfan der Ehe geworden."



Als jemand, der aus einem zerrÃ¼tteten Elternhaus komme, habe er lange den Sinn der Institution Ehe nicht verstehen kÃ¶nnen. "Aber nun kann ich sagen: Die Ehe mit Ayda hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", sagte Williams.