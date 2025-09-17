HaÃŸelmann kritisiert mÃ¶gliche Verteuerung des Deutschlandtickets

Britta HaÃŸelmann am 16.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann ist gegen eine mÃ¶gliche PreiserhÃ¶hung des Deutschlandtickets auf 62 oder 64 Euro.



Die ErhÃ¶hung "schadet dem Ticket", sagte HaÃŸelmann den Sendern RTL und ntv. "Weil diejenigen, die dieses Ticket in Anspruch nehmen, und das sind immer mehr Menschen - Ã¼ber 13 Millionen, die brauchen eine VerlÃ¤sslichkeit in ihrem Alltag dafÃ¼r, dass wir ein preisgÃ¼nstiges Ticket anbieten."



Die GrÃ¼nen-Politikerin fordert stattdessen eine Preissenkung fÃ¼r das aktuell 58 Euro teure Ticket. "Ein 49-Euro-Deutschlandticket, das ist eine Erfolgsgeschichte, die sollten wir fortschreiben und eine LÃ¶sung dafÃ¼r finden zwischen Bund und LÃ¤ndern", so HaÃŸelmann.

