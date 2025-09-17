Bundestag lehnt Hausausweise fÃ¼r mehrere Abgeordneten-Mitarbeiter ab

Deutscher Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Bundestag hat die Erteilung von Hausausweisen und Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen fÃ¼r mehrere Mitarbeiter von Abgeordneten abgelehnt. Grundlage dieser Entscheidung seien "sicherheitskritische Erkenntnisse im Rahmen der notwendigen ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fung", teilte die Bundestagsverwaltung am Mittwoch mit.



Bei allen abgelehnten Antragstellern erschien es demnach mÃ¶glich, dass das Betreten der Liegenschaften des Bundestages mit einem Hausausweis zu "verfassungsfeindlichen Zwecken" missbraucht werden kÃ¶nnte. Damit wÃ¤re bei einer Ausstellung des Ausweises ein Risiko fÃ¼r die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit, die Sicherheit, IntegritÃ¤t oder VertrauenswÃ¼rdigkeit des Deutschen Bundestages verbunden. Es lÃ¤gen "tatsÃ¤chliche und konkrete Anhaltspunkte" dafÃ¼r vor, dass die Verfolgung verfassungsfeindlicher Bestrebungen die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit des Bundestages und die Sicherheit von Abgeordneten sowie aller im Bundestag Anwesenden beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnte.



"Der Deutsche Bundestag ist ein offenes Parlament - gleichzeitig ist er der Raum unserer Demokratie, den wir besonders schÃ¼tzen mÃ¼ssen", sagte BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU). Bei der inneren und Ã¤uÃŸeren Sicherheit des Bundestages kÃ¶nne es keine Kompromisse geben. Bei allen, die eigenstÃ¤ndig Zugang zu den GebÃ¤uden und IT-Systemen des Deutschen Bundestages haben, dÃ¼rfe es keinen begrÃ¼ndeten Zweifel an ihrer persÃ¶nlichen ZuverlÃ¤ssigkeit geben. "Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer AntrÃ¤ge zwingend erforderlich", so KlÃ¶ckner.

