Lifestyle

Bundestag lehnt Hausausweise fÃ¼r mehrere Abgeordneten-Mitarbeiter ab

  • dts - 17. September 2025, 08:27 Uhr
Bild vergrößern: Bundestag lehnt Hausausweise fÃ¼r mehrere Abgeordneten-Mitarbeiter ab
Deutscher Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Bundestag hat die Erteilung von Hausausweisen und Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen fÃ¼r mehrere Mitarbeiter von Abgeordneten abgelehnt. Grundlage dieser Entscheidung seien "sicherheitskritische Erkenntnisse im Rahmen der notwendigen ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fung", teilte die Bundestagsverwaltung am Mittwoch mit.

Bei allen abgelehnten Antragstellern erschien es demnach mÃ¶glich, dass das Betreten der Liegenschaften des Bundestages mit einem Hausausweis zu "verfassungsfeindlichen Zwecken" missbraucht werden kÃ¶nnte. Damit wÃ¤re bei einer Ausstellung des Ausweises ein Risiko fÃ¼r die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit, die Sicherheit, IntegritÃ¤t oder VertrauenswÃ¼rdigkeit des Deutschen Bundestages verbunden. Es lÃ¤gen "tatsÃ¤chliche und konkrete Anhaltspunkte" dafÃ¼r vor, dass die Verfolgung verfassungsfeindlicher Bestrebungen die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit des Bundestages und die Sicherheit von Abgeordneten sowie aller im Bundestag Anwesenden beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnte.

"Der Deutsche Bundestag ist ein offenes Parlament - gleichzeitig ist er der Raum unserer Demokratie, den wir besonders schÃ¼tzen mÃ¼ssen", sagte BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU). Bei der inneren und Ã¤uÃŸeren Sicherheit des Bundestages kÃ¶nne es keine Kompromisse geben. Bei allen, die eigenstÃ¤ndig Zugang zu den GebÃ¤uden und IT-Systemen des Deutschen Bundestages haben, dÃ¼rfe es keinen begrÃ¼ndeten Zweifel an ihrer persÃ¶nlichen ZuverlÃ¤ssigkeit geben. "Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer AntrÃ¤ge zwingend erforderlich", so KlÃ¶ckner.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    HaÃŸelmann kritisiert mÃ¶gliche Verteuerung des Deutschlandtickets
    HaÃŸelmann kritisiert mÃ¶gliche Verteuerung des Deutschlandtickets

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann ist gegen eine mÃ¶gliche PreiserhÃ¶hung des Deutschlandtickets auf 62 oder 64 Euro. Die ErhÃ¶hung

    Mehr
    Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng
    Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schauspielerin Claudia Michelsen (56) empfindet gesellschaftliche Diskussionen als zu eng. "Alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird

    Mehr
    AfD bei YouGov-Umfrage erstmals vor der Union
    AfD bei YouGov-Umfrage erstmals vor der Union

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der vom Meinungsforschungsinstitut YouGov monatlich erhobenen "Sonntagsfrage" liegt die AfD erstmals vor der Union. Laut der Daten, die am

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden
    Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz
    Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source
    Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source
    Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen
    Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen
    Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise
    Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise

    Top Meldungen

    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    Auftragsbestand der Industrie stagniert

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1

    Mehr
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-VizeprÃ¤sident Luis de Guindos warnt vor den Gefahren politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. "Wenn Regierungen in die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts