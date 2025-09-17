Lifestyle

Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng

  • dts - 17. September 2025, 06:00 Uhr
Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng
Claudia Michelsen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schauspielerin Claudia Michelsen (56) empfindet gesellschaftliche Diskussionen als zu eng.

"Alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird schnell als VerschwÃ¶rung abgeurteilt", sagte sie der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ). Sie wÃ¼nscht sich mehr "Differenzierung": "Manche Theorien haben sich im Nachhinein tatsÃ¤chlich als real herausgestellt. Andere sind natÃ¼rlich klar als Unsinn einzustufen."

Sie beklagt, dass in gesellschaftlichen Debatten "Toleranz und Neugier auf andere Haltungen und Meinungen abhandengekommen" seien.

