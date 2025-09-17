Lifestyle

AfD bei YouGov-Umfrage erstmals vor der Union

  • dts - 17. September 2025, 06:00 Uhr
Bild vergrößern: AfD bei YouGov-Umfrage erstmals vor der Union
Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der vom Meinungsforschungsinstitut YouGov monatlich erhobenen "Sonntagsfrage" liegt die AfD erstmals vor der Union. Laut der Daten, die am Mittwochmorgen verÃ¶ffentlicht werden, kommen CDU/CSU bundesweit auf 26 Prozent, das ist ein Punkt weniger als Mitte August. Die AfD verbessert sich gleichzeitig um zwei ZÃ¤hler auf 27 Prozent.

Die weiteren Ergebnisse: SPD 15 Prozent (+1), GrÃ¼ne 11 Prozent (-1), Linke 9 Prozent (-1), BSW 5 Prozent (unverÃ¤ndert), FDP 4 Prozent (+1), Sonstige 4 Prozent (unverÃ¤ndert).

Abgefragt wurde von YouGov auÃŸerdem die Einstellung der Wahlberechtigten zum BÃ¼rgergeld: WÃ¤hrend insgesamt rund die HÃ¤lfte aller Befragten das BÃ¼rgergeld fÃ¼r (eher) unfair hÃ¤lt (51 Prozent), zeigt sich dabei vor allem eine Kontroverse zwischen konservativen und progressiven Parteien: Unter WÃ¤hlern der Union halten drei von fÃ¼nf Befragten (63 Prozent) das BÃ¼rgergeld fÃ¼r (eher) unfair. Unter WÃ¤hlern der SPD liegt dieser Anteil dagegen nur bei 36 Prozent.

Der Aussage, dass der Regelsatz des BÃ¼rgergeldes nicht ausreichend sei, um ein menschenwÃ¼rdiges Leben zu fÃ¼hren, stimmen 38 Prozent aller Wahlberechtigten zu, vor allem WÃ¤hler der GrÃ¼nen (58 Prozent) und der Linken (56 Prozent). WÃ¤hler der Union (65 Prozent), der AfD (63 Prozent) und auch der SPD (47 Prozent) halten den Regelsatz dagegen mehrheitlich fÃ¼r ausreichend, um ein menschenwÃ¼rdiges Leben zu fÃ¼hren.

Gleichzeitig finden vier von fÃ¼nf WÃ¤hlern der Union (81 Prozent), der Unterschied zwischen BÃ¼rgergeld und Mindestlohn sei so gering, dass Arbeiten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger nicht mehr attraktiv sei. AnhÃ¤nger der AfD sehen das mit 89 Prozent Zustimmung noch entschiedener so. Unter WÃ¤hlern der SPD stimmen dieser Aussage 57 Prozent, der GrÃ¼nen 47 Prozent, und der Linken 52 Prozent zu.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng
    Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schauspielerin Claudia Michelsen (56) empfindet gesellschaftliche Diskussionen als zu eng. "Alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird

    Mehr
    Klingbeil lobt Steinmeiers Reform-VorstoÃŸ
    Klingbeil lobt Steinmeiers Reform-VorstoÃŸ

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Vorsitzende und Finanzminister Lars Klingbeil hat den Appell von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier zu einer grundlegenden Reform

    Mehr
    PraxisgebÃ¼hr: Zustimmung und Kritik nach Streeck-VorstoÃŸ
    PraxisgebÃ¼hr: Zustimmung und Kritik nach Streeck-VorstoÃŸ

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem VorstoÃŸ des Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU) fÃ¼r eine Selbstbeteiligung von Patienten bei Arztbesuchen Ã¤uÃŸern

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    KÃ¶nig Charles III. empfÃ¤ngt Trump zu Staatsbesuch auf Schloss Windsor
    KÃ¶nig Charles III. empfÃ¤ngt Trump zu Staatsbesuch auf Schloss Windsor
    Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages
    Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages
    Haftentlassungstermin von deutschem VerdÃ¤chtigen in Fall Maddie steht an
    Haftentlassungstermin von deutschem VerdÃ¤chtigen in Fall Maddie steht an
    Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
    Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter erstmals vor Gericht erschienen - Todesstrafe gefordert
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter erstmals vor Gericht erschienen - Todesstrafe gefordert
    Werbeausgaben fÃ¼r Bundeswehr seit Ukraine-Krieg verdoppelt
    Werbeausgaben fÃ¼r Bundeswehr seit Ukraine-Krieg verdoppelt

    Top Meldungen

    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone

    Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - 36 Prozent aller Deutschen haben bereits mindestens einmal mit ihrem Handy an der Ladenkasse bezahlt. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag

    Mehr
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union weist den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ von SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf zur Reform der Erbschaftsteuer deutlich zurÃ¼ck. Der "Bild"

    Mehr
    GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern
    GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderung von Elektro-MobilitÃ¤t sollte zuerst allein in den lÃ¤ndlichen Raum flieÃŸen: Das fordert die frÃ¼here

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts