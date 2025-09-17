AfD bei YouGov-Umfrage erstmals vor der Union

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der vom Meinungsforschungsinstitut YouGov monatlich erhobenen "Sonntagsfrage" liegt die AfD erstmals vor der Union. Laut der Daten, die am Mittwochmorgen verÃ¶ffentlicht werden, kommen CDU/CSU bundesweit auf 26 Prozent, das ist ein Punkt weniger als Mitte August. Die AfD verbessert sich gleichzeitig um zwei ZÃ¤hler auf 27 Prozent.



Die weiteren Ergebnisse: SPD 15 Prozent (+1), GrÃ¼ne 11 Prozent (-1), Linke 9 Prozent (-1), BSW 5 Prozent (unverÃ¤ndert), FDP 4 Prozent (+1), Sonstige 4 Prozent (unverÃ¤ndert).



Abgefragt wurde von YouGov auÃŸerdem die Einstellung der Wahlberechtigten zum BÃ¼rgergeld: WÃ¤hrend insgesamt rund die HÃ¤lfte aller Befragten das BÃ¼rgergeld fÃ¼r (eher) unfair hÃ¤lt (51 Prozent), zeigt sich dabei vor allem eine Kontroverse zwischen konservativen und progressiven Parteien: Unter WÃ¤hlern der Union halten drei von fÃ¼nf Befragten (63 Prozent) das BÃ¼rgergeld fÃ¼r (eher) unfair. Unter WÃ¤hlern der SPD liegt dieser Anteil dagegen nur bei 36 Prozent.



Der Aussage, dass der Regelsatz des BÃ¼rgergeldes nicht ausreichend sei, um ein menschenwÃ¼rdiges Leben zu fÃ¼hren, stimmen 38 Prozent aller Wahlberechtigten zu, vor allem WÃ¤hler der GrÃ¼nen (58 Prozent) und der Linken (56 Prozent). WÃ¤hler der Union (65 Prozent), der AfD (63 Prozent) und auch der SPD (47 Prozent) halten den Regelsatz dagegen mehrheitlich fÃ¼r ausreichend, um ein menschenwÃ¼rdiges Leben zu fÃ¼hren.



Gleichzeitig finden vier von fÃ¼nf WÃ¤hlern der Union (81 Prozent), der Unterschied zwischen BÃ¼rgergeld und Mindestlohn sei so gering, dass Arbeiten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger nicht mehr attraktiv sei. AnhÃ¤nger der AfD sehen das mit 89 Prozent Zustimmung noch entschiedener so. Unter WÃ¤hlern der SPD stimmen dieser Aussage 57 Prozent, der GrÃ¼nen 47 Prozent, und der Linken 52 Prozent zu.

