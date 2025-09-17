Klingbeil lobt Steinmeiers Reform-VorstoÃŸ

Lars Klingbeil am 16.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Vorsitzende und Finanzminister Lars Klingbeil hat den Appell von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier zu einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt.



"Es ist gut, dass der BundesprÃ¤sident fÃ¼r Reformen in unserem Land wirbt. Denn die Reformen, die wir anstoÃŸen, brauchen breiten RÃ¼ckhalt", sagte Klingbeil dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Damit Deutschland ein starkes und gerechtes Land bleibe "muss es VerÃ¤nderungen geben", sagte Vizekanzler Klingbeil: "Gerechtigkeit, wirtschaftliche StÃ¤rke und die Sicherheit von ArbeitsplÃ¤tzen sind die entscheidenden MaÃŸstÃ¤be fÃ¼r die Reformen, die wir jetzt anpacken. Im Mittelpunkt wird stehen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen."



Die Koalition berate nun mit Expertinnen und Experten Ã¼ber die besten LÃ¶sungen. "Wir werden unsere VorschlÃ¤ge machen", kÃ¼ndigte Klingbeil an. "Und wir werden diese so zusammenfÃ¼hren, dass wir eine breite Mehrheit der politischen Mitte dafÃ¼r finden. Das ist die Chance, aber auch die Verantwortung dieser Koalition", sagte Klingbeil.

