PraxisgebÃ¼hr: Zustimmung und Kritik nach Streeck-VorstoÃŸ

  • dts - 17. September 2025
Bild vergrößern: PraxisgebÃ¼hr: Zustimmung und Kritik nach Streeck-VorstoÃŸ
Hendrik Streeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem VorstoÃŸ des Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU) fÃ¼r eine Selbstbeteiligung von Patienten bei Arztbesuchen Ã¤uÃŸern VerbÃ¤nde sowohl Zustimmung als auch VerstÃ¤ndnislosigkeit.

"Die strukturellen Probleme unseres Gesundheitssystems kÃ¶nnen wir nicht dadurch lÃ¶sen, dass wir fÃ¼r kranke Menschen die Zuzahlungen erhÃ¶hen oder die PraxisgebÃ¼hr wieder auferstehen lassen", teilte die Vize-Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Stefanie Stoff-Ahnis, der Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung (NOZ) mit.

"Allein die KrankenhÃ¤user werden in diesem Jahr rund zehn Milliarden Euro mehr ausgeben als im letzten Jahr. Aber statt hier grundlegend anzupacken und die vielfach veralteten Strukturen dem tatsÃ¤chlichen Bedarf der Patientinnen und Patienten anzupassen, versuchen die LÃ¤nder gerade mit groÃŸem politischem Druck, die Krankenhausreform zurÃ¼ckzudrehen", kritisierte Stoff-Ahnis. Als SofortmaÃŸnahme schlÃ¤gt der Verband stattdessen ein Ausgabenmoratorium vor, wodurch die Ausgaben der Krankenkassen an die Einnahmen geknÃ¼pft wÃ¼rden.

Der Vorsitzende der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, spricht sich dagegen fÃ¼r ein Neudenken aus: "Wir werden nicht umhinkommen, uns Ã¼ber zusÃ¤tzliche Finanzierungsoptionen wie Zuzahlungs- und Eigenbeteiligungsmodelle zu unterhalten", Ã¤uÃŸerte sich der Mediziner in der NOZ. "AuÃŸerdem mÃ¼ssen wir uns fragen, ob wir es uns weiterhin leisten kÃ¶nnen, dass Ã¼ber drei Millionen ErwerbsfÃ¤hige schlicht nicht arbeiten. In der Gesetzlichen Krankenversicherung mÃ¼ssen die durch diese Gruppe in Anspruch genommenen Leistungen endlich mal gegenfinanziert werden." Dies sei keine Aufgabe der Beitragszahler, so Gassen.

