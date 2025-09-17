PatientenschÃ¼tzer fordern HÃ¤rtefallfonds fÃ¼r Behandlungsfehleropfer

Krankenhausbett (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - PatientenschÃ¼tzer haben die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die Rechte und die UnterstÃ¼tzung von Patienten im Fall von Behandlungsfehlern deutlich auszubauen.



"Im `Herbst der Reformen` spielen Patientenrechte keine Rolle", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" aus Anlass des "Welttages der Patientensicherheit" an diesem Mittwoch. "Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ist gefordert, die Patientenrechte endlich ganz oben auf die politische Agenda zu setzen", mahnte der Verbandsvertreter.



Konkret forderte Brysch einen HÃ¤rtefallfonds und Beweiserleichterungen. "Obwohl seit Ã¼ber 20 Jahren ein HÃ¤rtefallfonds fÃ¼r Behandlungsfehler gefordert wird, stellt sich die schwarz-rote Koalition taub", kritisierte er. Die gebÃ¼hrenfreien PrÃ¼fungen vermuteter Behandlungsfehler durch Krankenkassen und Ã„rztekammern ersparten vielen geschÃ¤digten Patienten nicht einen jahrelangen Rechtsstreit, argumentierte der Verbandschef. Hier mÃ¼sse ein HÃ¤rtefallfonds ansetzen.



Dem Vorschlag zufolge soll der Fonds dann einspringen, wenn ein Behandlungsfehler durch Gutachten von Krankenkassen oder Ã„rztekammern bestÃ¤tigt wurde, aber die Leistungserbringer nicht zahlen. Im Fall einer gerichtlichen Niederlage sollen die Betroffenen das Geld behalten dÃ¼rfen. Wenn ein Prozess den Schaden bestÃ¤tigt und eine EntschÃ¤digung gezahlt wird, mÃ¼sste die Hilfe aus dem HÃ¤rtefallfonds zurÃ¼ckgezahlt werden. DafÃ¼r sei eine gesetzliche Regelung nÃ¶tig, so Brysch.



Der PatientenschÃ¼tzer verlangte zudem Beweiserleichterungen fÃ¼r Patienten. "Eine generelle Beweislastumkehr zugunsten der Betroffenen ist lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig", mahnte er. Bei groben Behandlungsfehlern greife diese bereits. "Immer noch mÃ¼ssen Patienten den Behandlungsfehler nachweisen, dabei liegen die Fakten bei den KrankenhÃ¤usern und Ã„rzten", argumentierte er. "FÃ¼r die GeschÃ¤digten bedeutet das langwierige und belastende Verfahren", beklagte der Verbandschef.

