Ken Follett sieht keinen Widerspruch zwischen Luxus und Links-Sein

London (dts Nachrichtenagentur) - GroÃŸbritanniens erfolgreichster Schriftsteller Ken Follett sieht sich nach wie vor als Linker.



"Es hat sich an meiner Grundeinstellung nie etwas geÃ¤ndert", sagte der Verfasser zahlreicher Weltbestseller ("Die SÃ¤ulen der Erde", "Der dritte Zwilling") mit einer Gesamtauflage von Ã¼ber 190 Millionen dem "Stern". "Links zu sein, hat nicht zwingend etwas mit NaivitÃ¤t zu tun", so der 76-JÃ¤hrige.



Dass er Rolls Royce fahre und einen luxuriÃ¶sen Lebensstil pflege, sieht er in keinem Widerspruch dazu. "Wer durch Wohlstand seine Positionen verrÃ¤t, hat diese nie wirklich ernsthaft vertreten. Dazu gehÃ¶re ich nicht. Ich war 30 Jahre alt, als ich MillionÃ¤r wurde, ich konnte mich frÃ¼h daran gewÃ¶hnen. Wem hilft es, wenn ich Limonade statt Champagner trinke?"



Sein neuer Roman "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit" spielt in der Entstehungszeit des bekanntesten prÃ¤historischen Monuments Englands und ist weitgehend fiktiv. "Ich bin bloÃŸ Wahrscheinlichkeiten gefolgt", sagte Follett, der eine Version der Jungsteinzeit erzÃ¤hlt, die mit Frauen als Priesterkaste und normalisierter gleichgeschlechtlichen Sexszenen ungewohnt zeitgenÃ¶ssisch anmutet.



"Wir sind zu lange davon ausgegangen, dass ein Grab, in dem ein Schwert liegt, automatisch das eines Mannes ist", so Follett. Gentests hÃ¤tten gezeigt, dass dem keineswegs so war. "Wir EnglÃ¤nder hatten in der Geschichte einige KÃ¶niginnen, sind aber nie auf die Idee gekommen, dass auch in kleineren Gemeinschaften Frauen die AnfÃ¼hrer gewesen sein kÃ¶nnten."



Wenn er HomosexualitÃ¤t als etwas Normales darstelle, sagte Follett "beruht das auf dem Umstand, dass etwa im alten Griechenland und in anderen frÃ¼hen Zivilisationen gleichgeschlechtliche Liebe geradezu als edel betrachtet wurde. Ich habe keine Agenda, was LGBTQ anbelangt."

