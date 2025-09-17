Organisationen kritisieren KÃ¼rzungen bei humanitÃ¤rer Hilfe

Kinder in einem Slum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das evangelische Hilfswerk "Brot fÃ¼r die Welt" kritisiert die vorgesehenen KÃ¼rzungen bei der humanitÃ¤ren Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit.



Die PrÃ¤sidentin des Hilfswerks, Dagmar Pruin, sagte der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Diese langfristigen KÃ¼rzungen sind politisch kurzsichtig. Sie werden Menschenleben kosten. Unser Appell an die Bundesregierung ist klar: Wer jetzt bei den Etats fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit kÃ¼rzt, zahlt in Zukunft einen viel hÃ¶heren Preis - menschlich, politisch und wirtschaftlich."



Sie ergÃ¤nzte: "Gerade jetzt muss die Bundesregierung Werte wie SolidaritÃ¤t, Menschlichkeit und Weitsicht in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Wer die langfristigen Mittel fÃ¼r die internationale Zusammenarbeit kÃ¼rzt, verspielt Chancen - auch fÃ¼r uns." Pruin fÃ¼gte hinzu: "Wir dÃ¼rfen uns nicht damit abfinden, dass weltweit 300 Millionen Menschen auf humanitÃ¤re Hilfe angewiesen sind und sogar 800 Millionen Menschen hungern. Deutschland muss zu seinen internationalen Versprechen und Vereinbarungen stehen. Man lÃ¤sst keinen Menschen verhungern. Punkt."



Auch das katholische Hilfswerk Caritas international kritisiert die vorgesehenen HaushaltskÃ¼rzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitÃ¤ren Hilfe scharf. "Die dramatischen KÃ¼rzungen passen in keiner Weise zur Weltlage", sagte der Leiter von Caritas international, Oliver MÃ¼ller, der "Rheinischen Post".



"Im dritten Jahr in Folge sind mehr als 300 Millionen Menschen aufgrund der wachsenden Zahl an Kriegen und Konflikten auf humanitÃ¤re Hilfe angewiesen." Er sagte: "Es war schon vor den KÃ¼rzungen kaum mÃ¶glich, auf die Not der Menschen angemessen zu reagieren. Wie soll das gelingen, wenn weltweit ein Drittel der humanitÃ¤ren Helfer entlassen werden mÃ¼ssen?"



Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von "Save the Children" in Deutschland, Florian Westphal, sagte der "Rheinischen Post": "Die KÃ¼rzungen bei humanitÃ¤rer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind bitter und treffen die SchwÃ¤chsten am hÃ¤rtesten: Kinder in Konflikt- und Katastrophengebieten." Weiter: "Gerade in Zeiten von multiplen, langanhaltenden Krisen und dem RÃ¼ckzug vieler anderer traditioneller GeberlÃ¤nder muss der Bundestag seine Verantwortung ernstnehmen und zumindest den Haushalt 2026 mit einem globalen, werteorientierten Fokus gestalten."



Westphal fÃ¼gte hinzu: "Armut, Hunger und Hoffnungslosigkeit fÃ¶rdern InstabilitÃ¤t und Gewalt. Wer die Welt sicherer machen mÃ¶chte, muss in eine gerechtere Zukunft fÃ¼r alle investieren. An dieser Stelle zu sparen, ist kurzsichtig." Er mahnte: "Die geplanten HilfskÃ¼rzungen kosten schon jetzt Leben. Hunderte Gesundheits- und ErnÃ¤hrungsprogramme von â€šSave the Children` in LÃ¤ndern wie dem Sudan, Syrien oder Somalia kÃ¶nnen bereits nicht mehr weitergefÃ¼hrt werden. Die Etat-KÃ¼rzungen sind unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig und werden Ã¼ber Jahre hart errungene Fortschritte zunichtemachen."



Am Mittwoch entscheidet der Bundestag Ã¼ber die Etats des AuswÃ¤rtigen Amtes und des Entwicklungsministeriums fÃ¼r dieses Jahr.

