Peru: Rund 1400 Touristen wegen Demonstration nahe Machu Picchu evakuiert

Machu Picchu receives some 4,500 visitors on average each day, many of them foreigners

Wegen einer Demonstration nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru mehr als tausend Touristen in Sicherheit gebracht worden. Es seien in der Nacht etwa 1400 Touristen evakuiert worden, sagte Tourismusministerin DesilÃº LeÃ³n am Dienstag dem Radiosender RPP. Weitere 900 Menschen saÃŸen ihr zufolge wegen einer Schienenblockade von Demonstranten in der Region fest. Wie viele AuslÃ¤nder betroffen waren, wurde zunÃ¤chst nicht mitgeteilt.Â



Der Hauptzugang zu den in 2500 Metern HÃ¶he gelegenen Ruinen erfolgt mit dem Zug von Cusco aus. Der Zugverkehr zu der historischen StÃ¤tte war jedoch am Montag unterbrochen worden, nachdem Demonstrierende die Gleise blockiert hatten.



Die Demonstranten fordern, dass ein neues Unternehmen den Bustransport zwischen dem Bahnhof in dem Ort Aguas Calientes und der archÃ¤ologischen StÃ¤tte Ã¼bernimmt. Die Ministerin sagte, es sei ein Treffen mit lokalen BehÃ¶rden und Gewerkschaften geplant, um "eine LÃ¶sung" fÃ¼r die Beschwerden der Anwohner zu finden.



Die frÃ¼here Inka-Stadt liegt etwa 110 Kilometer von der Stadt Cusco entfernt. Sie war im 15. Jahrhundert auf Anordnung des Inka-Herrschers Pachacutec auf einer HÃ¶he von rund 2500 Metern errichtet worden. Machu PicchuÂ gilt als architektonische Meisterleistung und wurde 1983 von der Unesco zur WeltkulturerbestÃ¤tte erklÃ¤rt. TÃ¤glich besuchen rund 4500 Touristen aus aller Welt den Ort.Â