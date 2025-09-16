Lifestyle

Peru: Rund 1400 Touristen wegen Demonstration nahe Machu Picchu evakuiert

  • AFP - 16. September 2025, 21:53 Uhr
Bild vergrößern: Peru: Rund 1400 Touristen wegen Demonstration nahe Machu Picchu evakuiert
Machu Picchu receives some 4,500 visitors on average each day, many of them foreigners
Bild: AFP

Wegen einer Demonstration nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru mehr als tausend Touristen in Sicherheit gebracht worden. Weitere 900 Menschen saÃŸen den BehÃ¶rden zufolge wegen einer Schienenblockade von Demonstranten in der Region fest.

Wegen einer Demonstration nahe der berÃ¼hmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru mehr als tausend Touristen in Sicherheit gebracht worden. Es seien in der Nacht etwa 1400 Touristen evakuiert worden, sagte Tourismusministerin DesilÃº LeÃ³n am Dienstag dem Radiosender RPP. Weitere 900 Menschen saÃŸen ihr zufolge wegen einer Schienenblockade von Demonstranten in der Region fest. Wie viele AuslÃ¤nder betroffen waren, wurde zunÃ¤chst nicht mitgeteilt.Â 

Der Hauptzugang zu den in 2500 Metern HÃ¶he gelegenen Ruinen erfolgt mit dem Zug von Cusco aus. Der Zugverkehr zu der historischen StÃ¤tte war jedoch am Montag unterbrochen worden, nachdem Demonstrierende die Gleise blockiert hatten.

Die Demonstranten fordern, dass ein neues Unternehmen den Bustransport zwischen dem Bahnhof in dem Ort Aguas Calientes und der archÃ¤ologischen StÃ¤tte Ã¼bernimmt. Die Ministerin sagte, es sei ein Treffen mit lokalen BehÃ¶rden und Gewerkschaften geplant, um "eine LÃ¶sung" fÃ¼r die Beschwerden der Anwohner zu finden.

Die frÃ¼here Inka-Stadt liegt etwa 110 Kilometer von der Stadt Cusco entfernt. Sie war im 15. Jahrhundert auf Anordnung des Inka-Herrschers Pachacutec auf einer HÃ¶he von rund 2500 Metern errichtet worden. Machu PicchuÂ gilt als architektonische Meisterleistung und wurde 1983 von der Unesco zur WeltkulturerbestÃ¤tte erklÃ¤rt. TÃ¤glich besuchen rund 4500 Touristen aus aller Welt den Ort.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Sozialverband kritisiert drohende ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets
    Sozialverband kritisiert drohende ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisiert die drohende ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets. "Es wÃ¤re fÃ¼r die MobilitÃ¤tswende fatal, das

    Mehr
    Linke kritisiert Unionsvorschlag fÃ¼r neue PraxisgebÃ¼hr
    Linke kritisiert Unionsvorschlag fÃ¼r neue PraxisgebÃ¼hr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat den Vorschlag des Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck kritisiert, bei Arztbesuchen kÃ¼nftig eine

    Mehr
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Der

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert
    TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt
    TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    "Spiegel": Maddie-VerdÃ¤chtiger soll FuÃŸfessel tragen und Pass abgeben
    FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein
    FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein
    Trump verklagt
    Trump verklagt "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar

    Top Meldungen

    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.

    Mehr
    Mittelstand wirft Regierung fehlende
    Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der

    Mehr
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts