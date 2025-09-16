Lifestyle

Sozialverband kritisiert drohende ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets

  • dts - 16. September 2025, 16:14 Uhr
Bild vergrößern: Sozialverband kritisiert drohende ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets
FahrgÃ¤ste in einer StraÃŸenbahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisiert die drohende ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets.

"Es wÃ¤re fÃ¼r die MobilitÃ¤tswende fatal, das Ticket derart zu verteuern, dass der positive Effekt, die Menschen vom Auto in Bus und Bahn umsteigen zu lassen, verpuffen wÃ¼rde", sagte die SoVD-Vorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Denn schon die letzte ErhÃ¶hung wirkte sich hier negativ aus, jeder weitere Euro an Preissteigerung hÃ¤tte hier negative Folgen."

Aus sozialer Sicht mÃ¼sse jetzt von der Sonderverkehrsministerkonferenz, die am Donnerstag stattfindet, "ein starkes Zeichen fÃ¼r bezahlbare und nachhaltige MobilitÃ¤t ausgehen", sagte Engelmeier weiter. "Die Menschen brauchen sowohl vom Bund als auch von den LÃ¤ndern eine verbindliche Zusage fÃ¼r eine dauerhafte Finanzierung dieses wichtigen Projektes - damit allen Menschen, unabhÃ¤ngig vom Geldbeutel, MobilitÃ¤t in Deutschland ermÃ¶glicht wird. Dabei dÃ¼rfen aber auch die Ziele der Barrierefreiheit und des deutlichen Ausbaus des Ã–PNV nicht vernachlÃ¤ssigt werden."

Laut verschiedenen Medieninformationen droht ab 2026 eine ErhÃ¶hung des Tickets von derzeit 58 Euro auf 62 bis 64 Euro pro Monat.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Linke kritisiert Unionsvorschlag fÃ¼r neue PraxisgebÃ¼hr
    Linke kritisiert Unionsvorschlag fÃ¼r neue PraxisgebÃ¼hr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat den Vorschlag des Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck kritisiert, bei Arztbesuchen kÃ¼nftig eine

    Mehr
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Der

    Mehr
    Hollywood-Legende Robert Redford gestorben
    Hollywood-Legende Robert Redford gestorben

    Eine Hollywood-Legende ist tot: Der Schauspieler Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Managerin Cindi Berger am Dienstag mitteilte. Er sei in seinem Haus

    Mehr
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Luftfahrtindustrie schlÃ¤gt GrÃ¼ndung von nationaler Task-Force
    Luftfahrtindustrie schlÃ¤gt GrÃ¼ndung von nationaler Task-Force "Drohnenabwehr" vor
    Fed-Gouverneurin Cook kann vorerst im Amt bleiben - Miran neu im Zentralbankrat
    Fed-Gouverneurin Cook kann vorerst im Amt bleiben - Miran neu im Zentralbankrat
    Staatsbesuch: Trump will Handelsdeal mit GroÃŸbritannien weiter ausarbeiten
    Staatsbesuch: Trump will Handelsdeal mit GroÃŸbritannien weiter ausarbeiten
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Mit US-UnterstÃ¼tzung: Syrien legt nach Gewalt gegen Drusen AussÃ¶hnungsplan vor
    Mit US-UnterstÃ¼tzung: Syrien legt nach Gewalt gegen Drusen AussÃ¶hnungsplan vor
    EmbargoverstÃ¶ÃŸe bei Handel mit Russland: Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen in Hamburg
    EmbargoverstÃ¶ÃŸe bei Handel mit Russland: Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen in Hamburg
    Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf
    Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf
    Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen
    Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen

    Top Meldungen

    Mittelstand wirft Regierung fehlende
    Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der

    Mehr
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts