Linke kritisiert Unionsvorschlag fÃ¼r neue PraxisgebÃ¼hr

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat den Vorschlag des Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck kritisiert, bei Arztbesuchen kÃ¼nftig eine Selbstbeteiligung von Patienten zu verlangen.



"Streeck stellt hart arbeitende Menschen als Schmarotzer hin, nur, weil sie in Anspruch nehmen, was ihnen zusteht: Sie gehen zum Arzt, wenn sie krank sind", sagte van Aken. Das sei ihr gutes Recht.



Deutsche gingen im Schnitt zehnmal im Jahr zum Arzt, in Frankreich seien es nur fÃ¼nf und in DÃ¤nemark nur vier Arztbesuche pro Jahr, hatte Streeck der "Rheinischen Post" gesagt. Hier kÃ¶nne eine "moderate, sozialvertrÃ¤gliche Selbstbeteiligung" helfen, "Bagatellbesuche" zu reduzieren, so der CDU-Politiker weiter. Diese sei nicht als HÃ¤rte gedacht, sondern "als Steuerung - schlank organisiert und fair". Streeck forderte zudem ein Ende "der unsolidarischen Vollkasko-MentalitÃ¤t". Gesundheit sei keine All-inclusive-Dienstleistung des Staates.



Jan van Aken entgegnete: "Streeck ist derjenige, der sich unsolidarisch verhÃ¤lt: Er zahlt als Beamter Ã¼berhaupt nichts von seinem hohen Gehalt in die gesetzliche Krankenkasse ein." Wenn er an einer "fairen" LÃ¶sung interessiert sei, kÃ¶nne er bei sich selbst anfangen.



"CDU/CSU bereiten eine Drei-Klassen-Medizin fÃ¼r Deutschland vor. Hier sollen nur noch diejenigen gut versorgt werden, die genug Geld mitbringen", sagte van Aken. Um eine gute Gesundheitsversorgung fÃ¼r alle zu sichern, schlug der Linken-Chef stattdessen vor, "die Beitragsbemessungsgrenze abzuschaffen". Die Regelung verhindert, dass Reiche auf ihr gesamtes Einkommen Sozialabgaben bezahlen mÃ¼ssen.

