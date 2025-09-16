CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell

Carsten Linnemann am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).



"Wie BundesprÃ¤sident Steinmeier richtig sagt, braucht es jetzt den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen", sagte Linnemann weiter: "Die BevÃ¶lkerung sieht den Handlungsbedarf, das Zeitfenster fÃ¼r Reformen steht offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir mÃ¼ssen jetzt liefern." Die Union stehe dafÃ¼r "bereit".



Steinmeier hatte zuvor die schwarz-rote Bundesregierung zu Sozialreformen ermuntert. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede vor dem 83. Deutschen FÃ¼rsorgetag am Dienstag in Erfurt, Ã¼ber deren Manuskript der "Tagesspiegel" vorab berichtet hatte.



Steinmeier mahnte unter anderem eine "Beseitigung von Fehlsteuerungen, eine bessere Treffgenauigkeit sozialer Transferleistungen" und die "BekÃ¤mpfung von Missbrauch" an. Ein "Austausch unter den SozialbehÃ¶rden" und "die Digitalisierung der VerwaltungsvorgÃ¤nge" seien "Ã¼berfÃ¤llig", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede.

