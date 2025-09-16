Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).
"Wie BundesprÃ¤sident Steinmeier richtig sagt, braucht es jetzt den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen", sagte Linnemann weiter: "Die BevÃ¶lkerung sieht den Handlungsbedarf, das Zeitfenster fÃ¼r Reformen steht offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir mÃ¼ssen jetzt liefern." Die Union stehe dafÃ¼r "bereit".
Steinmeier hatte zuvor die schwarz-rote Bundesregierung zu Sozialreformen ermuntert. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede vor dem 83. Deutschen FÃ¼rsorgetag am Dienstag in Erfurt, Ã¼ber deren Manuskript der "Tagesspiegel" vorab berichtet hatte.
Steinmeier mahnte unter anderem eine "Beseitigung von Fehlsteuerungen, eine bessere Treffgenauigkeit sozialer Transferleistungen" und die "BekÃ¤mpfung von Missbrauch" an. Ein "Austausch unter den SozialbehÃ¶rden" und "die Digitalisierung der VerwaltungsvorgÃ¤nge" seien "Ã¼berfÃ¤llig", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede.
Lifestyle
CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell
- dts - 16. September 2025, 15:36 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).
Weitere Meldungen
Eine Hollywood-Legende ist tot: Der Schauspieler Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Managerin Cindi Berger am Dienstag mitteilte. Er sei in seinem HausMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD rutscht laut einer aktuellen Forsa-Umfrage bei den ParteiprÃ¤ferenzen leicht ab, aber bleibt noch auf dem Niveau der Union. CDU/CSU undMehr
Nur wenige Stunden vor der Ankunft von US-PrÃ¤sident Donald Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien hat sich KÃ¶nigin Camilla krankgemeldet. Mit "groÃŸem Bedauern"Mehr
Top Meldungen
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vomMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten BundeskanzlerMehr