Lifestyle

CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell

  • dts - 16. September 2025, 15:36 Uhr
Bild vergrößern: CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Reform-Appell
Carsten Linnemann am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).

"Wie BundesprÃ¤sident Steinmeier richtig sagt, braucht es jetzt den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen", sagte Linnemann weiter: "Die BevÃ¶lkerung sieht den Handlungsbedarf, das Zeitfenster fÃ¼r Reformen steht offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir mÃ¼ssen jetzt liefern." Die Union stehe dafÃ¼r "bereit".

Steinmeier hatte zuvor die schwarz-rote Bundesregierung zu Sozialreformen ermuntert. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede vor dem 83. Deutschen FÃ¼rsorgetag am Dienstag in Erfurt, Ã¼ber deren Manuskript der "Tagesspiegel" vorab berichtet hatte.

Steinmeier mahnte unter anderem eine "Beseitigung von Fehlsteuerungen, eine bessere Treffgenauigkeit sozialer Transferleistungen" und die "BekÃ¤mpfung von Missbrauch" an. Ein "Austausch unter den SozialbehÃ¶rden" und "die Digitalisierung der VerwaltungsvorgÃ¤nge" seien "Ã¼berfÃ¤llig", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Hollywood-Legende Robert Redford gestorben
    Hollywood-Legende Robert Redford gestorben

    Eine Hollywood-Legende ist tot: Der Schauspieler Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Managerin Cindi Berger am Dienstag mitteilte. Er sei in seinem Haus

    Mehr
    Forsa: AfD bÃ¼ÃŸt leicht ein - Zufriedenheit mit Merz sinkt weiter
    Forsa: AfD bÃ¼ÃŸt leicht ein - Zufriedenheit mit Merz sinkt weiter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD rutscht laut einer aktuellen Forsa-Umfrage bei den ParteiprÃ¤ferenzen leicht ab, aber bleibt noch auf dem Niveau der Union. CDU/CSU und

    Mehr
    Britische KÃ¶nigin Camilla sagt wegen ErkÃ¤ltung Teilnahme an Trauerfeier ab
    Britische KÃ¶nigin Camilla sagt wegen ErkÃ¤ltung Teilnahme an Trauerfeier ab

    Nur wenige Stunden vor der Ankunft von US-PrÃ¤sident Donald Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien hat sich KÃ¶nigin Camilla krankgemeldet. Mit "groÃŸem Bedauern"

    Mehr
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Luftfahrtindustrie schlÃ¤gt GrÃ¼ndung von nationaler Task-Force
    Luftfahrtindustrie schlÃ¤gt GrÃ¼ndung von nationaler Task-Force "Drohnenabwehr" vor
    Fed-Gouverneurin Cook kann vorerst im Amt bleiben - Miran neu im Zentralbankrat
    Fed-Gouverneurin Cook kann vorerst im Amt bleiben - Miran neu im Zentralbankrat
    Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf
    Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf
    Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen
    Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen
    Mittelstand wirft Regierung fehlende
    Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    Frankreichs Kulturministerin wegen nicht deklarierten Schmucks im Visier der Justiz
    Frankreichs Kulturministerin wegen nicht deklarierten Schmucks im Visier der Justiz
    Festnahme nach mutmaÃŸlichem TÃ¶tungsdelikt in Hotel in Nordrhein-Westfalen
    Festnahme nach mutmaÃŸlichem TÃ¶tungsdelikt in Hotel in Nordrhein-Westfalen

    Top Meldungen

    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom

    Mehr
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten Bundeskanzler

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts