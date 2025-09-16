Hollywood-Legende Robert Redford gestorben

Redford im Jahr 2013

Eine Hollywood-Legende ist tot: Der Schauspieler Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Managerin Cindi Berger am Dienstag mitteilte. Er sei in seinem Haus in Sundance im US-Bundesstaat Utah im Kreise seiner Familie entschlafen. Angaben zur Todesursache machte Berger zunÃ¤chst nicht.Â US-PrÃ¤sident Donald Trump wÃ¼rdigte Redford als "groÃŸartigen" Schauspieler.



Redford zÃ¤hlte zu den weltweit bekanntesten US-Schauspielern und spielte in zahlreichen Hollywood-Welterfolgen mit. Sein groÃŸer Durchbruch gelang ihm 1969 an der Seite von Paul Newman in dem Gangsterfilm "Butch Cassidy und Sundance Kid".Â Weitere Erfolge waren unter anderen Filme wie "Der Clou", "Die drei Tage des Condor", "Die Unbestechlichen" oder "Jenseits von Afrika".



Redford sei "ein Intellektueller, ein KÃ¼nstler und ein Cowboy" gewesen, sagte die Schauspielerin Barbra Streisand, als sie ihm im Jahr 2002 den Ehrenoscar fÃ¼r sein Lebenswerk Ã¼berreichte.Â



Mit stahlblauen Augen, rotblonden Haaren, markanten GesichtszÃ¼gen und einem breiten LÃ¤cheln galt Robert Redford als Sunnyboy und Sexsymbol. Dem Ruf als Hollywoods "Golden Boy" entkam er jedoch mit harter Arbeit. Er wirkte hinter der Kamera als Regisseur und gewann mit seinem Erstlingswerk "Eine ganz normale Familie" 1981 den Oscar.Â



Zudem fÃ¶rderte Redford den unabhÃ¤ngigen Film in den USA. Mit dem Sundance-Festival schuf er dafÃ¼r ein weltberÃ¼hmtes Forum. Auch politisch war Redford aktiv. Er engagierte sich fÃ¼r den Umweltschutz und trat gegen Kohlekraftwerke ein.



Der Schauspieler und Regisseur wurde als Charles Robert Redford Jr. am 18. August 1936 in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Mit seiner ersten Frau, Lola Van Wagenen, hatte er vier Kinder, von denen eines im SÃ¤uglingsalter starb. Im Jahr 2009 heiratete er dann die deutsche KÃ¼nstlerin und langjÃ¤hrige Freundin Sibylle Szaggars.