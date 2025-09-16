Frankfurter Buchmesse setzt Schwerpunkt auf Kulturpolitik

Besucher bei Frankfurter Buchmesse 2024

Die Frankfurter Buchmesse setzt fÃ¼r ihre 77. Ausgabe einen Schwerpunkt auf Kulturpolitik. Dabei geht es unter anderem um Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Kriege sowie die Bedeutung KÃ¼nstlicher Intelligenz fÃ¼r die Zukunft, wie die Buchmesse am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Dazu werden unter anderem die philippinische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Maria Ressa und der frÃ¼here Nato-GeneralsekretÃ¤r Jens Stoltenberg zu Gast sein.



"In Zeiten globaler Spannungen brauchen wir mehr denn je RÃ¤ume fÃ¼r Austausch, fÃ¼rs ZuhÃ¶ren und fÃ¼r Zusammenarbeit", erklÃ¤rte der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos. Die Frankfurter Buchmesse sei der Ort, an dem sich die Welt begegne.



Gastland in diesem Jahr sind die Philippinen. Unter dem Motto "Fantasie beseelt die Luft" werden mehr als hundert Autoren, KÃ¼nstler und Kreative aus den Philippinen in Frankfurt erwartet, darunter die Dichterinnen Merlie Alunan, Marjorie Evasco und Mookie Katigbak-Lacuesta.



Die ErÃ¶ffnungsfeier findet am 14. Oktober statt. Die Feier sei neu gestaltet worden. Im Zentrum der BeitrÃ¤ge stehe, angelehnt an das philippinische Motto, das VerhÃ¤ltnis zwischen Vorstellungskraft und Wirklichkeit.Â FÃ¼r Privatbesucher ist die Messe dieses Jahr bereits am Messefreitag ab 10.00 Uhr geÃ¶ffnet. An allen fÃ¼nf Messetagen dÃ¼rfen die Aussteller BÃ¼cher verkaufen.



Ein Highlight der Buchmesse ist die Verleihung des Buchpreises am 13. Oktober. Nominiert sind die Werke von sechs Autorinnen und Autoren. Dies sind "Die HollÃ¤nderinnen" von Dorothee Elmiger, "Die Ausweichschule" von Kaleb Erdmann, "Ã«" von Jehona Kicaj, "Haus zur Sonne" von Thomas Melle, "Am Samstag gehen die MÃ¤dchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft" von Fiona Sironic und "Wachs" von Christina Wunnicke.



Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhÃ¤lt in diesem Jahr der Osteuropahistoriker Karl SchlÃ¶gel. Er wird am 19. Oktober in der Paulskirche ausgezeichnet.