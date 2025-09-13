Wirtschaft

Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau

  dts - 13. September 2025
Bild vergrößern: Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau
Russische Rubel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Exporte von Medizintechnik-Produkten aus Deutschland nach Russland lagen im ersten Halbjahr 2025 auf Rekordniveau. Das zeigen Exportdaten des Statistischen Bundesamtes, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet.

So exportierte die Bundesrepublik von Januar bis Juni 2025 Medizintechnik-Artikel im Wert von rund 375 Millionen Euro nach Russland. Damit legte der Ausfuhrwert gegenÃ¼ber dem ersten Halbjahr 2024 um 6,6 Prozent zu.

Der Wert der nach Russland ausgefÃ¼hrten Medizintechnik-Produkte im ersten Halbjahr 2025 ist zudem - verglichen mit den entsprechenden VorjahreszeitrÃ¤umen - der hÃ¶chste seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022. Selbst in der Zeit vor dem Krieg, in den Halbjahren 2020 und 2021, hat Deutschland keinen so hohen Wert beim Export von Medizintechnik-Produkten nach Russland erzielt wie in diesem Jahr. Da die Statistik nicht preisbereinigt ist, ist auch die Inflation ein Grund fÃ¼r die Zunahme.

