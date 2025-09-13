Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Exporte von Medizintechnik-Produkten aus Deutschland nach Russland lagen im ersten Halbjahr 2025 auf Rekordniveau. Das zeigen Exportdaten des Statistischen Bundesamtes, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet.
So exportierte die Bundesrepublik von Januar bis Juni 2025 Medizintechnik-Artikel im Wert von rund 375 Millionen Euro nach Russland. Damit legte der Ausfuhrwert gegenÃ¼ber dem ersten Halbjahr 2024 um 6,6 Prozent zu.
Der Wert der nach Russland ausgefÃ¼hrten Medizintechnik-Produkte im ersten Halbjahr 2025 ist zudem - verglichen mit den entsprechenden VorjahreszeitrÃ¤umen - der hÃ¶chste seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022. Selbst in der Zeit vor dem Krieg, in den Halbjahren 2020 und 2021, hat Deutschland keinen so hohen Wert beim Export von Medizintechnik-Produkten nach Russland erzielt wie in diesem Jahr. Da die Statistik nicht preisbereinigt ist, ist auch die Inflation ein Grund fÃ¼r die Zunahme.
Wirtschaft
Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau
- dts - 13. September 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Exporte von Medizintechnik-Produkten aus Deutschland nach Russland lagen im ersten Halbjahr 2025 auf Rekordniveau. Das zeigen Exportdaten des Statistischen Bundesamtes, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet.
Weitere Meldungen
GÃ¶teborg (dts Nachrichtenagentur) - Der Polestar-Chef Michael Lohscheller hÃ¤lt Forderungen nach einer Verschiebung des Verbrenner-Aus fÃ¼r fehlgeleitet. "Wer jetztMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und Vertreter der Autoindustrie wollen sich Mitte Dezember mit den Ergebnissen derMehr
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die schwedische EU-Ministerin Jessica Rosencrantz verlangt nach den VorfÃ¤llen in Polen mit russischen Drohnen ein konsequentes Vorgehen derMehr
Top Meldungen
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel sieht derzeit keine Notwendigkeit fÃ¼r die EuropÃ¤ische Zentralbank, die Zinsen weiter zu senken. "EsMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will am Ausstieg fÃ¼r den Verbrennungsmotor festhalten, den Autokonzernen aber gleichzeitig entgegenkommen. "IchMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des Aktienkurses fordern Puma-Investoren drastische MaÃŸnahmen. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eineMehr