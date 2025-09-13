Ischinger schlÃ¤gt deutsche Finanzhilfe fÃ¼r Polens AufrÃ¼stung vor

Wolfgang Ischinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Vorfall mit russischen Drohnen in Polen hat der Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger finanzielle deutsche RÃ¼stungshilfe fÃ¼r Polen vorgeschlagen. Angesichts des Drohnen-Zwischenfalls stelle sich die Frage nach der weiteren StÃ¤rkung der Nato-Ostflanke in neuer Dringlichkeit, dazu seien unkonventionelle Ideen gefragt, sagte der PrÃ¤sident der Stiftung MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



So kÃ¶nne Deutschland dem sich zunehmend bedroht fÃ¼hlenden Polen einen grÃ¶ÃŸeren Betrag aus dem geplanten Aufwuchs seines Verteidigungsetats zur VerfÃ¼gung stellen, sagte Ischinger. Mit dem Geld aus Deutschland kÃ¶nne Polen dann zum Beispiel Waffen und Munition insbesondere auch bei deutschen Herstellern einkaufen. "Neben einer sichtbaren StÃ¤rkung der Nato-Ostflanke kÃ¶nnten wir damit das deutsch-polnische Klima verbessern und vielleicht auch polnischen Reparationsforderungen etwas Wind aus den Segeln nehmen", erklÃ¤rte der frÃ¼here Spitzendiplomat.



Er warnte, der Ukraine-Krieg werde noch lÃ¤ngere Zeit dauern. Auch nach den BemÃ¼hungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump seien Friedensverhandlungen nicht in Sicht. Die EuropÃ¤er mÃ¼ssten sich jetzt zu einem "Befreiungsschlag" entscheiden, um zu zeigen, dass der russische PrÃ¤sident Putin seine Ziele nicht erreichen werde. Ischinger schlug dazu die Beschlagnahmung von bislang eingefrorenem russischem StaatsvermÃ¶gen auf europÃ¤ischen Konten vor, einen Zusammenschluss europÃ¤ischer RÃ¼stungsunternehmen und Initiativen zur Verbesserung der politischen HandlungsfÃ¤higkeit der EuropÃ¤ischen Union.



Ischinger kritisierte zugleich, dass im Zusammenhang mit Sicherheitsgarantien fÃ¼r die Ukraine nun auch Ã¼ber die Entsendung von deutschen Bodentruppen nach einem Waffenstillstand diskutiert werde. "Das ist eine Geisterdebatte, die nur Ã„ngste hervorruft", sagte Ischinger. "Russland wird nicht bereit sein, jemals Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine zu akzeptieren." Er fragte, welcher europÃ¤ische Staat dann trotzdem Soldaten dort hinschicken wÃ¼rde.

