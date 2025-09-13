GÃ¶teborg (dts Nachrichtenagentur) - Der Polestar-Chef Michael Lohscheller hÃ¤lt Forderungen nach einer Verschiebung des Verbrenner-Aus fÃ¼r fehlgeleitet. "Wer jetzt zurÃ¼ckrudert, verspielt Vertrauen - und das kostet langfristig noch mehr Jobs", sagte er dem Sender ntv und dem "Stern". "Ich kann den Deutschen nur sagen: Fahrt nicht zurÃ¼ck in die Vergangenheit, sondern investiert in die Zukunft."
Die Kunden seien auf einem guten Weg, ElektromobilitÃ¤t zu verstehen und zu Ã¼bernehmen. Zuvor hatte Markus SÃ¶der (CSU) das EU-weite Verbot fÃ¼r die Zulassung neuer Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 kritisiert und dafÃ¼r in der CDU UnterstÃ¼tzung erhalten.
Auch die AnkÃ¼ndigung eines weiteren Autogipfels von Kanzler Friedrich Merz (CDU) sieht Lohscheller kritisch. "Dauernde Richtungswechsel und zusÃ¤tzliche Gipfel bringen uns nicht weiter", sagte er. "Was wir wirklich brauchen, sind klare Rahmenbedingungen, damit Unternehmen planen und investieren kÃ¶nnen."
Nach den sogenannten "Flottengrenzwerten" dÃ¼rfen alle in der EU zugelassenen Neuwagen eines Herstellers aktuell durchschnittlich 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoÃŸen. Der zulÃ¤ssige CO2-AusstoÃŸ wird schrittweise auf null Gramm pro Kilometer abgesenkt und der Verkauf neuer Verbrenner somit ab 2035 verhindert.
Diese Flottengrenzwerte sind Teil des "Fit-for-55"-Pakets, mit dem die EU auf einen Pfad umsteuerte, mit dem der Klimawandel auf etwas Ã¼ber zwei Grad Celsius begrenzt werden kÃ¶nnte. Der Internationale Gerichtshof hatte zuletzt klargestellt, dass Staaten bei einer Ãœberschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu Schadensersatz verklagt werden kÃ¶nnen.
Wirtschaft
Polestar warnt vor Verschiebung von Verbrenner-Aus
13. September 2025
.
