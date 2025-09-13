Wirtschaft

EU-Kommission will Mitte Dezember Ã¼ber Verbrenner-Aus beraten

  • dts - 13. September 2025
Bild vergrößern: EU-Kommission will Mitte Dezember Ã¼ber Verbrenner-Aus beraten
Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und Vertreter der Autoindustrie wollen sich Mitte Dezember mit den Ergebnissen der ÃœberprÃ¼fung der Flottengrenzwerte befassen, die seit Juli durchgefÃ¼hrt wird. Wie die "Bild" (Samstagausgabe) berichtet, soll Ende des Jahres eine erste Entscheidung getroffen werden.

Von der Leyen soll den Vorstandschefs groÃŸer europÃ¤ischer Automobilkonzerne am Freitag mitgeteilt haben, dass "sie im Dezember schon erste Hinweise geben wird, zu welchen SchlÃ¼ssen die Kommission tendiert", schreibt die Zeitung unter Berufung auf Kommissionskreise. FÃ¼r Plug-in-Hybride und Motoren mit klimaneutralen Kraftstoffen kÃ¶nnte es eng begrenzte Ausnahmen geben, heiÃŸt es demnach in einem internen Strategiepapier der Kommission.

Die Autoindustrie hatte zuvor auf flexiblere Regelungen gedrÃ¤ngt. Tilman Kuban, Europa-Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, sagte der Zeitung, wer IndustriearbeitsplÃ¤tze erhalten wolle, mÃ¼sse das Verbrenner-Aus kippen. "Das ist die klare Erwartung der Unionsfraktion an die EU-Kommission", so Kuban. "Aktuell stehen zu viele Werkshallen still und die Deindustrialisierung schreitet voran."

Nach den sogenannten "Flottengrenzwerten" dÃ¼rfen alle in der EU zugelassenen Neuwagen eines Herstellers aktuell durchschnittlich 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoÃŸen. Der zulÃ¤ssige CO2-AusstoÃŸ wird schrittweise auf null Gramm pro Kilometer abgesenkt und der Verkauf neuer Verbrenner somit ab 2035 verhindert.

Diese Flottengrenzwerte sind Teil des "Fit-for-55"-Pakets, mit dem die EU auf einen Pfad umsteuerte, mit dem der Klimawandel auf etwas Ã¼ber zwei Grad Celsius begrenzt werden kÃ¶nnte. Der Internationale Gerichtshof hatte zuletzt klargestellt, dass Staaten bei einer Ãœberschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu Schadensersatz verklagt werden kÃ¶nnen.

