Lange Haftstrafe für Nachhilfelehrer in Baden-Baden wegen Missbrauchs von Mädchen

Justitia

Wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens in mehr als 40 Fällen ist ein 63-jähriger Nachhilfelehrer in Baden-Baden zu neun Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte wurde in 41 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs und in einem Fall des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte.



Die Taten hatten sich in Rheinmünster im Kreis Rastatt ereignet. Das Mädchen war zu dem Zeitpunkt zwischen acht und elf Jahre alt. Der heute 63-Jährige war der private Nachhilfelehrer der Schwester des Opfers. Er schwieg vor Gericht zu den Vorwürfen.