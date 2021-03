Zwei Millionen Dollar für ersten Tweet von Twitter-Chef Dorsey

Twitter-Chef Jack Dorsey

Twitter-Chef Jack Dorsey versteigert seinen ersten Tweet: Das Höchstgebot liegt derzeit bei zwei Millionen Dollar (knapp 1,7 Millionen Euro). Dorsey hatte seine erste Nachricht auf dem Internet-Kurzbotschaftendienst am 21. März 2006 geschrieben, sie lautet: "Ich richte gerade meinen Twttr ein." Am Freitag bot er sie dann auf der Plattform Valuables zum Verkauf an. Wer sie erwirbt, erhält ein digitales Zertifikat.



Am Samstag lag das Höchstgebot von Justin Sun, dem Gründer der Blockchain-Plattform TRON, bei zwei Millionen Dollar. Sollte er den Zuschlag erhalten, erwirbt er das digitale Zertifikat, mit dem ihm die Nachricht dann gehört. Sie bliebe solange sichtbar, solange sie nicht von Dorsey oder Twitter gelöscht wird.



Sun hatte bereits 2019 für Schlagzeilen gesorgt, als er für 4,6 Millionen Dollar ein Mittagessen mit US-Milliardär Warren Buffett ersteigerte. Dabei soll er versucht haben, den als besten Investor aller Zeiten geltenden Buffett vom Wert der Kryptowährung Bitcoin zu überzeugen.