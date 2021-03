Venezuelas Staatschef Maduro mit Sputnik V geimpft

Der 58-jährige Maduro bei der Impfung

Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat sich mit dem russischen Vakzin Sputnik V gegen das Coronavirus impfen lassen. "Ich bin geimpft", sagte ein lächelnder Maduro am Samstag im Staatsfernsehen, nachdem er und seine Frau Cilia Flores ihre erste Dosis erhalten hatten. "Ich habe gehört, dass man danach Russisch sprechen kann", scherzte der 58-jährige Linksnationalist.



Venezuela hatte am 18. Februar damit begonnen, das Gesundheitspersonal zu impfen. Insgesamt hat es in Russland zehn Millionen Dosen bestellt. Ab Montag soll in dem südamerikanischen Land auch das chinesische Vakzin des Herstellers Sinopharm verimpft werden. Venezuela hat davon 500.00 Dosen erhalten.



Über die internationale Corona-Impfinitiative Covax soll Caracas auch mindestens 1,4 Millionen Dosen Astrazeneca bekommen, die Auslieferung stockt aber wegen eines Streits über die Bezahlung.



In dem 30-Millionen-Einwohner-Land wurden bislang laut der Johns-Hopkins-Universität mehr als 141.000 Corona-Fälle registriert, knapp 1400 Menschen starben.