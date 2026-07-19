Merz schlieÃŸt Kabinettsumbildung nicht aus

Merz bei Kabinettssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) schlieÃŸt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Kabinettsumbildung nicht aus.



"Es kÃ¶nnte eine Gelegenheit sein, noch einmal Ã¼ber die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken", sagte Merz am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Dabei spreche er aber im Konjunktiv. Zu Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), der von vielen Beobachtern als mÃ¶glicher Nachfolger von Spahn genannt wird, sagte Merz, dass er nicht wisse, wer Frei zum "Top-Kandidaten" ernannt habe - er hÃ¶re das "zum ersten Mal". Merz schloss diese PersonallÃ¶sung aber auch nicht aus.



Weiter sagte Merz, dass in den kommenden Tagen die Nachfolge Spahns in den Gremien der Partei besprochen werden solle. Zu Spahn sagte Merz, dass dieser die Partei und die Fraktion erst "sehr spÃ¤t" Ã¼ber die HintergrÃ¼nde seiner Vaterschaft informiert habe. "Wenn wir Zeit gehabt hÃ¤tten, hÃ¤tten wir das in Ruhe besprechen kÃ¶nnen, aber die Zeit hatten wir nicht."



Spahn war gestern von seinem Amt als Fraktionschef zurÃ¼ckgetreten. Er hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft massive Kritik ausgelÃ¶st, weil er und sein Partner dabei offenbar auf eine Leihmutter im Ausland zurÃ¼ckgriffen, obwohl sich Spahn in Deutschland dafÃ¼r eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.

