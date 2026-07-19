Merz schlieÃŸt nach Spahn-RÃ¼cktritt Kabinettsumbildung nicht aus

Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert Eine schwarze Lederjacke von Nvidia-Chef Jensen Huang ist in New York fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert worden. Die Jacke habe am Freitag 960.000 Dollar (840.000 Euro) Mehr

Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt Apple ist am Freitag fÃ¼r kurze Zeit wieder das wertvollste Unternehmen der Welt gewesen. Dem US-Technologiekonzern gelang es kurz nach BÃ¶rsenstart in den USA, die Aktie des Mehr