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Merz schlieÃŸt nach Spahn-RÃ¼cktritt Kabinettsumbildung nicht aus

  • dts - 19. Juli 2026, 11:28 Uhr

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Merz schlieÃŸt nach Spahn-RÃ¼cktritt Kabinettsumbildung nicht aus. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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