Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Merz schlieÃŸt nach Spahn-RÃ¼cktritt Kabinettsumbildung nicht aus. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
News
Merz schlieÃŸt nach Spahn-RÃ¼cktritt Kabinettsumbildung nicht aus
- dts - 19. Juli 2026, 11:28 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Merz schlieÃŸt nach Spahn-RÃ¼cktritt Kabinettsumbildung nicht aus. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Meldungen
Eine schwarze Lederjacke von Nvidia-Chef Jensen Huang ist in New York fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert worden. Die Jacke habe am Freitag 960.000 Dollar (840.000 Euro)Mehr
Apple ist am Freitag fÃ¼r kurze Zeit wieder das wertvollste Unternehmen der Welt gewesen. Dem US-Technologiekonzern gelang es kurz nach BÃ¶rsenstart in den USA, die Aktie desMehr
Eine Verbraucherklage gegen den US-Konzern Amazon wegen Werbung in dessen Streaming-Angebot Prime Video ist abgewiesen worden, die VerbraucherschÃ¼tzer dahinter wollen aber inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes RecyclingMehr
Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der BundesverbandMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berallMehr