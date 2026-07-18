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Trump als FuÃŸball-Kommentator: Kritik an Englands Defensivtaktik im WM-Halbfinale

  • AFP - 18. Juli 2026, 11:08 Uhr
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Trump neben Fifa-Chef Infantino
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Trump hat die defensive Ausrichtung der englischen Nationalmannschaft im verlorenen WM-Halbfinale gegen Argentinien kritisiert. 'Man muss ein bisschen offensiv sein, oder?' sagte Trump bei einem Treffen mit Fifa-Chef Infantino.

Mit FuÃŸballtaktik kennt sich Donald Trump nach eigener Aussage zwar nicht aus - und dennoch hat er Kritik an Englands Ausrichtung im verlorenen WM-Halbfinale gegen Argentinien geÃ¼bt. "Sie sind in FÃ¼hrung gegangen und haben ihren besten Spieler genommen und ihn in die Defensive gestellt", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) bei einem Empfang mit Fifa-PrÃ¤sident Gianni Infantino in New York. Er bezog sich damit auf Englands StÃ¼rmer Harry Kane.

Trump schloss sich damit der Schar von Kritikern an, die die Mauertaktik des England-Trainers Thomas Tuchel in der letzten Phase des Halbfinal-Spiels angeprangert haben. Das englische Team war in der zweiten Halbzeit zunÃ¤chst in FÃ¼hrung gegangen, kassierte dann aber in den Schlussminuten zwei Tore und schied aus.

"Man muss ein bisschen offensiv sein, oder?" sagte Trump dazu. Er fÃ¼gte aber sogleich hinzu: "Was weiÃŸ ich schon von der Trainerarbeit?" Den englischen MannschaftskapitÃ¤n Kane nannte der US-PrÃ¤sident "groÃŸartig" und erinnerte daran, dass er mit Kane vor anderthalb Jahren im US-Bundesstaat Florida Golf gespielt hatte.

Nach der 1:0-FÃ¼hrung gegen Argentinien hatte sich die englische Mannschaft weitgehend passiv und defensiv verhalten und den Argentiniern und insbesondere deren Superstar Lionel Messi groÃŸe RÃ¤ume gelassen. Der deutsche Trainer Tuchel wurde auch heftig dafÃ¼r kritisiert, dass er in dieser Phase drei defensiv ausgerichtete Spieler einwechselte. Kane blieb allerdings auf dem Platz.

Tuchel verteidigte seine Entscheidungen vor dem Spiel am um Platz drei am Samstag gegen Frankreich. "Ich bereue nichts, ich habe versucht, meinem Team zu helfen", sagte er. Er Ã¼bernehme "die persÃ¶nliche Verantwortung". "Wenn ihr jemanden braucht, den ihr beschuldigen kÃ¶nnt: Ich bin der Cheftrainer."

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