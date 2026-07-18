Lifestyle

Ostbeauftragte verteidigt Ãœberlegungen zu AfD-Verbotsverfahren

  • dts - 18. Juli 2026
Bild vergrößern: Ostbeauftragte verteidigt Ãœberlegungen zu AfD-Verbotsverfahren
AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), verteidigt die Ãœberlegungen zu einem AfD-Verbotsverfahren. Artikel 21 des Grundgesetzes sehe ausdrÃ¼cklich die MÃ¶glichkeit vor, verfassungswidrige Parteien zu verbieten, sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstag). Es sei kein Instrument zur Gewissensberuhigung, sondern ein echtes Mittel zum Schutz der Demokratie.

Wenn schon mehrere AfD-LandesverbÃ¤nde als rechtsextrem eingestuft seien, sollte das alarmieren, so Kaiser. Die VerfassungsmÃ¤ÃŸigkeit werde von einem Gericht geprÃ¼ft, nicht von einer Partei. Das sei legitim. Mit Blick auf den Wahlkampf im Osten fÃ¼gte die SPD-Politikerin hinzu, die AfD setze gezielt bei den biografischen Erfahrungen der Ostdeutschen an, verklÃ¤re dabei aber die Vergangenheit - und das verfange. Sie mache Politik fÃ¼r Superreiche, gebe sich aber als Freund des kleinen Mannes. Diese Kombination aus emotionaler Ansprache und populistischem Auftreten habe sie im Osten erfolgreich gemacht.

Kaiser sagte zugleich, sie gehe nicht davon aus, dass die AfD in einem der beiden LÃ¤nder eine absolute Mehrheit bekomme. In Mecklenburg-Vorpommern habe MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) gezielt in die Zukunft investiert - die Werften, die unter groÃŸem Druck standen, seien neuen GeschÃ¤ftsfeldern zugefÃ¼hrt worden, ArbeitsplÃ¤tze gesichert, in Bildung investiert. Das Land setze das SondervermÃ¶gen, das es vom Bund erhalten habe, "gezielt fÃ¼r die richtigen Themen" ein. Das zahle sich aus - auch in den Umfragen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Linke wirft Spahn fragwÃ¼rdiges VerstÃ¤ndnis reproduktiver Rechte vor
    Linke wirft Spahn fragwÃ¼rdiges VerstÃ¤ndnis reproduktiver Rechte vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft wÃ¤chst die Kritik an Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU). Die stellvertretende

    Mehr
    CDU-Politikerin warnt vor Missbrauch bei Leihmutterschaft
    CDU-Politikerin warnt vor Missbrauch bei Leihmutterschaft

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Elternschaft von Unionsfraktionschef Jens Spahn und seinem Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA warnt die

    Mehr
    WM-Finale: Organisatoren beobachten Waldbrand-Rauch genau
    WM-Finale: Organisatoren beobachten Waldbrand-Rauch genau

    Muss das Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in East Rutherford bei New York am Sonntag wegen Waldbrand-Rauchs verschoben oder verlegt werden? Diese Frage hat am Freitag die

    Mehr
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Mehr als hundert Wohnungen durch Feuer in Norwegen zerstÃ¶rt
    Mehr als hundert Wohnungen durch Feuer in Norwegen zerstÃ¶rt
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
    Hofreiter fordert RÃ¼ckkehr von ukrainischem Verteidigungsminister
    Hofreiter fordert RÃ¼ckkehr von ukrainischem Verteidigungsminister
    BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg
    BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg
    Wadephul warnt vor Wiederbewaffnung der Hamas
    Wadephul warnt vor Wiederbewaffnung der Hamas
    AuÃŸenminister fordert Ukraine-Hilfe als Bereichsausnahme
    AuÃŸenminister fordert Ukraine-Hilfe als Bereichsausnahme

    Top Meldungen

    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern
    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands Ungarn

    Mehr
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsische

    Mehr
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts