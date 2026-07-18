Ostbeauftragte verteidigt Ãœberlegungen zu AfD-Verbotsverfahren

AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), verteidigt die Ãœberlegungen zu einem AfD-Verbotsverfahren. Artikel 21 des Grundgesetzes sehe ausdrÃ¼cklich die MÃ¶glichkeit vor, verfassungswidrige Parteien zu verbieten, sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstag). Es sei kein Instrument zur Gewissensberuhigung, sondern ein echtes Mittel zum Schutz der Demokratie.



Wenn schon mehrere AfD-LandesverbÃ¤nde als rechtsextrem eingestuft seien, sollte das alarmieren, so Kaiser. Die VerfassungsmÃ¤ÃŸigkeit werde von einem Gericht geprÃ¼ft, nicht von einer Partei. Das sei legitim. Mit Blick auf den Wahlkampf im Osten fÃ¼gte die SPD-Politikerin hinzu, die AfD setze gezielt bei den biografischen Erfahrungen der Ostdeutschen an, verklÃ¤re dabei aber die Vergangenheit - und das verfange. Sie mache Politik fÃ¼r Superreiche, gebe sich aber als Freund des kleinen Mannes. Diese Kombination aus emotionaler Ansprache und populistischem Auftreten habe sie im Osten erfolgreich gemacht.



Kaiser sagte zugleich, sie gehe nicht davon aus, dass die AfD in einem der beiden LÃ¤nder eine absolute Mehrheit bekomme. In Mecklenburg-Vorpommern habe MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) gezielt in die Zukunft investiert - die Werften, die unter groÃŸem Druck standen, seien neuen GeschÃ¤ftsfeldern zugefÃ¼hrt worden, ArbeitsplÃ¤tze gesichert, in Bildung investiert. Das Land setze das SondervermÃ¶gen, das es vom Bund erhalten habe, "gezielt fÃ¼r die richtigen Themen" ein. Das zahle sich aus - auch in den Umfragen.

