Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft wÃ¤chst die Kritik an Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU).
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Kathrin Gebel, sagte der "Rheinischen Post": "In Spahns Handeln zeigt sich seit Jahren ein fragwÃ¼rdiges VerstÃ¤ndnis von reproduktiven Rechten." Gebel ergÃ¤nzte, wenn Frauen eine NotfallverhÃ¼tung brauchten oder eine Schwangerschaft beenden wollten, begegne Spahn ihnen mit Strafrecht und Misstrauen. FÃ¼r den eigenen Kinderwunsch nehme er die Schwangerschaft einer anderen Person in Anspruch und nutze seine finanziellen MÃ¶glichkeiten, um ins Ausland auszuweichen. Sie fÃ¼gte hinzu: "Reproduktive Rechte dÃ¼rfen aber weder von bigotter Moral noch vom Geldbeutel abhÃ¤ngig sein."
Spahn und sein Mann hatten am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte den Jungen zur Welt. In Deutschland gibt es laute Kritik, weil Leihmutterschaft hier verboten ist und sich die CDU klar gegen eine Legalisierung ausspricht, so wie in der Vergangenheit auch Spahn selbst.
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Linke wirft Spahn fragwÃ¼rdiges VerstÃ¤ndnis reproduktiver Rechte vor
- dts - 18. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft wÃ¤chst die Kritik an Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU).
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