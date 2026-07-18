CDU-Politikerin warnt vor Missbrauch bei Leihmutterschaft

Elisabeth Winkelmeier-Becker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Elternschaft von Unionsfraktionschef Jens Spahn und seinem Mann mithilfe einer Leihmutter in den USA warnt die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker vor Missbrauch und Ausbeutung von Frauen.



"Nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist auch ethisch akzeptabel", sagte die Christdemokratin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Menschliches Leben dÃ¼rfe nicht zur Ware gemacht werden, eine Frau dÃ¼rfe nicht auf ihre biologische Funktion reduziert werden. Das widerspreche der MenschenwÃ¼rde und Ã¶ffne den Weg fÃ¼r Missbrauch und Ausbeutung. Die CDU sei deshalb gegen jede Form von Leihmutterschaft, sagte Winkelmeier-Becker und bekrÃ¤ftigte, dass die Partei klar auf dieser Linie bleiben werde.



Ferner sagte sie, Reproduktionsmedizin sei ein wachsender Markt in Deutschland, der auf neue lukrative GeschÃ¤ftsmodelle ohne ethische Limits in Deutschland hoffe. "Es wird schwerer, bleibt aber aus meiner Sicht umso notwendiger, dagegen zu halten." Ohne namentlich auf Spahn einzugehen, erklÃ¤rte sie: "Wenn ein Kind auf diesem Weg geboren wird, ist es natÃ¼rlich genauso willkommen wie jedes andere Kind."

