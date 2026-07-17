DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Luigi Pantisano hat die ZDF-GeschÃ¤ftsleitung fÃ¼r die Ausladung des Rappers Danger Dan und des Pianisten Igor Levit aus der Satiresendung "Die Anstalt" scharf kritisiert.
Ein antifaschistischer Song mÃ¼sse beim ZDF selbstverstÃ¤ndlich Sendezeit bekommen, sagte Pantisano der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Die Absage an Danger Dan und Igor Levit hinterlasse den "Eindruck eines vorauseilenden Gehorsams gegenÃ¼ber einer rechtsextremen AfD, die die Ã¶ffentlich-rechtlichen Sender am liebsten abschaffen" wolle.
Der Linken-Chef forderte, der Ã¶ffentlich-rechtliche Rundfunk mÃ¼sse Seite an Seite mit denen stehen, die sich dem Rechtsruck entgegenstemmten - und nicht denjenigen immer wieder Sendezeit geben, die "mit Hass und Hetze die KÃ¶pfe und Herzen der Menschen vergifteten und die Demokratie untergraben".
Danger Dan wirft der ZDF-GeschÃ¤ftsleitung Zensur vor. Diese begrÃ¼ndet ihre Entscheidung damit, dass der Text des Liedes "als Aufruf zu Gewalt verstanden werden" kÃ¶nne. "Ein solcher Aufruf stÃ¼nde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF", teilte der Sender mit. In einer Sonderausgabe von "Aspekte" will sich der Sender "dokumentarisch-journalistisch" mit dem Lied von Danger Dan und dessen Thema Widerstand gegen Rechtsextremismus befassen. Das Team der "Anstalt" soll sich in der betroffenen Ausgabe "kritisch mit der Ausladung auseinandersetzen". Die Macher der Sendung "Die Anstalt" hatten sich von der Entscheidung der ZDF-GeschÃ¤ftsleitung distanziert.
Lifestyle
Linke kritisiert ZDF nach abgesagtem Danger-Dan-Auftritt
- dts - 17. Juli 2026, 14:47 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Luigi Pantisano hat die ZDF-GeschÃ¤ftsleitung fÃ¼r die Ausladung des Rappers Danger Dan und des Pianisten Igor Levit aus der Satiresendung "Die Anstalt" scharf kritisiert.
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