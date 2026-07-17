Lifestyle

Linke kritisiert ZDF nach abgesagtem Danger-Dan-Auftritt

  • dts - 17. Juli 2026, 14:47 Uhr
Bild vergrößern: Linke kritisiert ZDF nach abgesagtem Danger-Dan-Auftritt
ZDF-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Luigi Pantisano hat die ZDF-GeschÃ¤ftsleitung fÃ¼r die Ausladung des Rappers Danger Dan und des Pianisten Igor Levit aus der Satiresendung "Die Anstalt" scharf kritisiert.

Ein antifaschistischer Song mÃ¼sse beim ZDF selbstverstÃ¤ndlich Sendezeit bekommen, sagte Pantisano der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Die Absage an Danger Dan und Igor Levit hinterlasse den "Eindruck eines vorauseilenden Gehorsams gegenÃ¼ber einer rechtsextremen AfD, die die Ã¶ffentlich-rechtlichen Sender am liebsten abschaffen" wolle.

Der Linken-Chef forderte, der Ã¶ffentlich-rechtliche Rundfunk mÃ¼sse Seite an Seite mit denen stehen, die sich dem Rechtsruck entgegenstemmten - und nicht denjenigen immer wieder Sendezeit geben, die "mit Hass und Hetze die KÃ¶pfe und Herzen der Menschen vergifteten und die Demokratie untergraben".

Danger Dan wirft der ZDF-GeschÃ¤ftsleitung Zensur vor. Diese begrÃ¼ndet ihre Entscheidung damit, dass der Text des Liedes "als Aufruf zu Gewalt verstanden werden" kÃ¶nne. "Ein solcher Aufruf stÃ¼nde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF", teilte der Sender mit. In einer Sonderausgabe von "Aspekte" will sich der Sender "dokumentarisch-journalistisch" mit dem Lied von Danger Dan und dessen Thema Widerstand gegen Rechtsextremismus befassen. Das Team der "Anstalt" soll sich in der betroffenen Ausgabe "kritisch mit der Ausladung auseinandersetzen". Die Macher der Sendung "Die Anstalt" hatten sich von der Entscheidung der ZDF-GeschÃ¤ftsleitung distanziert.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Leihmutterschaft: Frauen-Gruppe der Unionsfraktion attackiert Spahn
    Leihmutterschaft: Frauen-Gruppe der Unionsfraktion attackiert Spahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mechthild Heil (CDU), hat Fraktionschef Jens Spahn scharf dafÃ¼r

    Mehr
    GroÃŸbritannien: Andy Burnham zum Labour-Chef gewÃ¤hlt
    GroÃŸbritannien: Andy Burnham zum Labour-Chef gewÃ¤hlt

    London (dts Nachrichtenagentur) - Der bisherige BÃ¼rgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, ist auf einem Sonderparteitag im TUC-Hauptquartier in London ohne

    Mehr
    CDU-Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern fordert Spahn-RÃ¼cktritt
    CDU-Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern fordert Spahn-RÃ¼cktritt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Chef von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in der Debatte um Leihmutterschaft zum

    Mehr
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Deutlich mehr Baugenehmigungen - Branche sieht Krise nicht Ã¼berwunden
    Deutlich mehr Baugenehmigungen - Branche sieht Krise nicht Ã¼berwunden
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Unterbringung in Psychiatrie
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Unterbringung in Psychiatrie
    Gewalt gegen Journalisten bei Protesten gegen AfD-Parteitag: VerdÃ¤chtige identifiziert
    Gewalt gegen Journalisten bei Protesten gegen AfD-Parteitag: VerdÃ¤chtige identifiziert
    Designierter Premier: Andy Burnham als Chef der britischen Labour-Partei bestÃ¤tigt
    Designierter Premier: Andy Burnham als Chef der britischen Labour-Partei bestÃ¤tigt
    Geldstrafe fÃ¼r russischen Kriegsgegner Nadeschdin - Putin-Kritiker Remeslo festgenommen
    Geldstrafe fÃ¼r russischen Kriegsgegner Nadeschdin - Putin-Kritiker Remeslo festgenommen
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    "Engste Vertraute": NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt

    Top Meldungen

    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

    Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen

    Mehr
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen

    Mehr
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts