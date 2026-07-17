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Leihmutterschaft: Frauen-Gruppe der Unionsfraktion attackiert Spahn

  • dts - 17. Juli 2026, 14:35 Uhr
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Mechthild Heil und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mechthild Heil (CDU), hat Fraktionschef Jens Spahn scharf dafÃ¼r kritisiert, dass er mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Vater geworden ist. "Frauen dÃ¼rfen weder zum Sex gekauft, noch als Brutkasten missbraucht werden", sagte die rheinland-pfÃ¤lzische Christdemokratin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe).

Die allermeisten Frauen seien "den KÃ¤ufern dieser Ausbeutung" nicht gleichgestellt, so Heil. Die Frauen handelten ihrer Ansicht nach aus finanzieller Not, physischer oder psychischer AbhÃ¤ngigkeit oder dem vermeintlichen Mangel an Alternativen.

Heil erklÃ¤rte, die wenigen selbstbestimmten Frauen, die unabhÃ¤ngig und frei entscheiden kÃ¶nnten, unterstÃ¼tzten am Ende aber auch dieses ausbeuterische System zwischen Kaufeltern und LeihmÃ¼ttern. Sie lehne den Kauf von Kindern und damit die Leihmutterschaft ab, so Heil. Zur Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion gehÃ¶ren mehr als 40 Abgeordnete.

Verteidigt wurde Spahn vom baden-wÃ¼rttembergischen CDU-Abgeordneten David Preisendanz. Er sagte der Zeitung, er habe Spahn von Herzen gratuliert. NatÃ¼rlich sehe er die politische WidersprÃ¼chlichkeit. Es falle ihm aber schwer, Menschen zu kritisieren, die sich ihren Kinderwunsch erfÃ¼llten.

Aus Regierungskreisen hieÃŸ es auf Anfrage der Zeitung, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) werde sich zu gegebener Zeit Ã¤uÃŸern. Spahn hatte sich in der Vergangenheit gegen eine Legalisierung von Leihmutterschaft in Deutschland ausgesprochen.

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