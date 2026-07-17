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GroÃŸbritannien: Andy Burnham zum Labour-Chef gewÃ¤hlt

  • dts - 17. Juli 2026, 14:18 Uhr
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Fahne von GroÃŸbritannien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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London (dts Nachrichtenagentur) - Der bisherige BÃ¼rgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, ist auf einem Sonderparteitag im TUC-Hauptquartier in London ohne Gegenkandidaten zum neuen Labour-Chef gewÃ¤hlt worden.

Er tritt die Nachfolge von Keir Starmer an, der im Juni seinen RÃ¼cktritt als Parteichef und britischer Premierminister angekÃ¼ndigt hatte. Burnham soll am Montag durch KÃ¶nig Charles III. offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt werde.

Der neue Labour-Chef rief seine Partei zu Einheit auf und versprach eine neue Politik. "Wir mÃ¼ssen einsehen, dass diese Generation von Politikern - mich eingeschlossen - es versÃ¤umt hat, eine politische Kultur und ein Wirtschaftsmodell in Frage zu stellen, das fÃ¼r die einfachen Menschen einfach nicht gut genug funktioniert", sagte er. "Denn die Jahrzehnte des Neoliberalismus, der in den 1980er Jahren begann, waren weder den Orten, die unsere Partei groÃŸ gemacht haben, noch den Gemeinden in den lÃ¤ndlichen und KÃ¼stenregionen GroÃŸbritanniens zutrÃ¤glich. Deshalb versprechen wir ihnen heute, es besser zu machen."

Burnham ist seit Kurzem wieder Mitglied im britischen Unterhaus, dem er bereits von 2001 bis 2017 angehÃ¶rt hatte. Von 2017 bis 2026 war er BÃ¼rgermeister von Greater Manchester. Zwischen 2007 und 2010 bekleidete er bereits mehrere Ã„mter im Kabinett des damaligen Premierministers Gordon Brown.

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