Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Chef von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in der Debatte um Leihmutterschaft zum RÃ¼cktritt auf. "Die CDU steht fÃ¼r GlaubwÃ¼rdigkeit und Klarheit, gerade in ethisch sensiblen Fragen", sagte Peters der "Bild-Zeitung" fÃ¼r deren Samstagausgabe. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurÃ¼cktreten."
Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte Peters weiter aus, Spahn habe als Fraktionsvorsitzender eine besondere Vorbildfunktion innerhalb der Union. Mit einer Leihmutterschaft in den USA habe er sich in voller Absicht Ã¼ber in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt. Zudem nehme er fÃ¼r sich in Anspruch, als Privatperson ganz anders handeln zu kÃ¶nnen, als er als CDU-MandatstrÃ¤ger abstimme. Das gehe Ã¼berhaupt nicht.
Spahn und sein Ehemann Daniel Funke hatten am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte das Baby zur Welt. Dies hat eine kontroverse Debatte ausgelÃ¶st, weil Leihmutterschaft in Deutschland nicht zulÃ¤ssig ist und die CDU sich klar gegen eine Legalisierung ausspricht, so wie in der Vergangenheit auch Spahn selbst.
So hatte Spahn als Gesundheitsminister 2020 die Aufhebung des Leihmutterschaftsverbots (Embryonenschutzgesetz) abgelehnt. Noch im Februar dieses Jahres hatte der CDU-Bundesparteitag auf Antrag der Frauen-Union beschlossen, "Leihmutterschaft - auch in altruistischen Modellen - in Deutschland weiterhin zu verbieten, um Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken zu verhindern".
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CDU-Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern fordert Spahn-RÃ¼cktritt
- dts - 17. Juli 2026, 12:32 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Chef von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in der Debatte um Leihmutterschaft zum RÃ¼cktritt auf. "Die CDU steht fÃ¼r GlaubwÃ¼rdigkeit und Klarheit, gerade in ethisch sensiblen Fragen", sagte Peters der "Bild-Zeitung" fÃ¼r deren Samstagausgabe. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurÃ¼cktreten."
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