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Bundesregierung will Trump-Rede nicht kommentieren

  • dts - 17. Juli 2026, 12:29 Uhr
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Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will die Ansprache von US-PrÃ¤sident Donald Trump vom Vorabend nicht kommentieren. "Sie kÃ¶nnen davon ausgehen, dass wir das natÃ¼rlich zur Kenntnis genommen haben", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Trump hatte in einer "Rede an die Nation" Wahlrechtsreformen gefordert und mit dem Schutz gegen auslÃ¤ndische EinflÃ¼sse begrÃ¼ndet. Angeblich habe China Wahldaten gestohlen. Auf die Frage, inwieweit die Bundesregierung ein solches Problem auch in Deutschland sieht, blieb der Sprecher verhalten: "Wir lehnen natÃ¼rlich jegliche Einflussnahmen auf Wahlen ab, in Deutschland und auch in anderen LÃ¤ndern", sagte Hille.

Laut Trump sollen Geheimdienstdokumente erhebliche Schwachstellen der US-Wahlinfrastruktur sowie Hinweise auf auslÃ¤ndische Einflussversuche beweisen. Nach Ansicht seiner Kritiker will Trump damit bereits VerschwÃ¶rungstheorien vor den anstehenden Halbzeitwahlen vorbereiten, bei denen die Republikaner laut Umfragen herbe Verluste einfahren kÃ¶nnten.

In Deutschland waren in der Vergangenheit allerdings auch aus der Bundesregierung sorgenvolle Stimmen zu dieser Thematik zu hÃ¶ren. Es kÃ¶nne davon ausgegangen werden, dass "auslÃ¤ndische Einflussakteure versuchen werden, die Wahl in ihrem Sinne positiv zu beeinflussen", hieÃŸ es beispielsweise kurz vor der Bundestagswahl 2025 in einer Antwort auf eine Anfrage von Bundestagsabgeordneten.

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