Nach Hoteleinsturz in Rheinland-Pfalz mit zwei Toten: Anklage gegen Statiker

Gesetzestexte mit Justitia-Figur

Nach dem Teileinsturz eines Hotels im rheinland-pfÃ¤lzischen Moselort KrÃ¶v hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen einen Baustatiker erhoben. Ihm werden die fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung zweier Menschen und fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung vorgeworfen.

Nach dem Teileinsturz eines Hotels im rheinland-pfÃ¤lzischen Moselort KrÃ¶v hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen einen Baustatiker erhoben. Wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, fÃ¼r die fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung zweier Menschen und fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung an weiteren acht Betroffenen verantwortlich zu sein. Ãœber die Zulassung der Anklage und die ErÃ¶ffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Landgericht Trier.



Der Mitinhaber eines IngenieurbÃ¼ros fÃ¼r Hoch- und Tiefbau sei damit beauftragt gewesen, eine Rissbildung an der Giebelwand des HotelgebÃ¤udes zu begutachten. Dabei habe er die Gefahr eines Einsturzes nicht erkannt und keine ausreichenden MaÃŸnahmen ergriffen, um diesen zu verhindern, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft.



Grundlage der Ermittlungen gegen den Mann war ein von der BehÃ¶rde beauftragtes vorlÃ¤ufiges Gutachten eines SachverstÃ¤ndigen fÃ¼r Baustatik. Demnach war die Ursache fÃ¼r den Einsturz ein Materialversagen der Ã¼berlasteten Altbausubstanz. Das Hotel war in den 80er Jahren um zwei Etagen aufgestockt worden. Der damalige Architekt und Statiker soll mehrere Vorgaben der BaugenehmigungsbehÃ¶rde nicht beachtet haben.



Die Konstruktion habe jahrzehntelang gehalten - bis tragende Holzbauteile verfault seien und nachgegeben hÃ¤tten. Dies habe zu einer erhÃ¶hten Spannung in den Mauern gefÃ¼hrt, wodurch die sichtbaren Risse in der Giebelwand entstanden seien. Die Hotelbetreiber beauftragten daraufhin den angeklagten Baustatiker mit einer PrÃ¼fung der Risse.



Durch die im Zuge der Begutachtung von dem Statiker veranlassten Bauarbeiten sei das GebÃ¤ude so labil geworden, dass es schlieÃŸlich eingestÃ¼rzt sei. Laut dem Gutachten hÃ¤tte der Einsturz verhindert werden kÃ¶nnen, wenn fachgerechte statische MaÃŸnahmen ergriffen worden wÃ¤ren.



Der Angeschuldigte bestreitet nach Angaben der Staatsanwaltsschaft, fahrlÃ¤ssig gehandelt zu haben. Er habe seinen Auftraggeber darauf hingewiesen, dass er sich Ã¼blicherweise mit neu errichteten GebÃ¤uden beschÃ¤ftige. Der Einsturz sei fÃ¼r ihn nicht vorhersehbar gewesen.



Die Staatsanwaltschaft ist hingegen der Ansicht, dass der Mann aufgrund seiner Ausbildung dazu in der Lage gewesen sei, die Einsturzgefahr zu erkennen. Der Architekt, der fÃ¼r die fehlerhafte Aufstockung in den 80er Jahren verantwortlich war, sei bereits tot. Gegen ihn kÃ¶nne daher nicht mehr ermittelt werden.Â