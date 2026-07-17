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Trump fordert Wahlrechtsreformen - Kritik aus Deutschland

  • dts - 17. Juli 2026, 11:12 Uhr
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Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in einer Rede an die Nation Wahlrechtsreformen gefordert und mit Schutz gegen auslÃ¤ndische EinflÃ¼sse begrÃ¼ndet - unter anderem aus Deutschland gibt es daran Kritik. Unter anderem kÃ¼ndigte Trump in der im Fernsehen Ã¼bertragenen Rede aus dem WeiÃŸen Haus an, bislang geheim gehaltene Geheimdienstunterlagen freizugeben.

Die Dokumente sollen nach seinen Angaben erhebliche Schwachstellen der US-Wahlinfrastruktur sowie Hinweise auf auslÃ¤ndische Einflussversuche offenlegen. Zugleich ordnete Trump Untersuchungen mÃ¶glicher Vertuschungen durch frÃ¼here Regierungs- und Geheimdienstmitarbeiter an und warb erneut fÃ¼r umfassende Reformen des Wahlrechts.

Zu Beginn seiner Ansprache zog Trump wie bei nahezu allen seinen Auftritten Ã¼blich eine positive Bilanz seiner bisherigen PrÃ¤sidentschaft. Er sprach von einer wirtschaftlichen Erholung, sinkender Inflation, RekordstÃ¤nden an den FinanzmÃ¤rkten, niedrigeren Medikamentenpreisen, einer starken Grenzsicherung sowie einer gestiegenen internationalen Bedeutung der Vereinigten Staaten.

Im Mittelpunkt der Rede standen dann aber VorwÃ¼rfe zur Sicherheit des US-Wahlsystems. Trump erklÃ¤rte, freigegebene Geheimdienstunterlagen belegten, dass China seit dem Wahlzyklus 2020 Daten von rund 220 Millionen US-WÃ¤hlern erlangt habe. Zudem behauptete er, Mitarbeiter von Geheimdiensten hÃ¤tten Informationen Ã¼ber chinesische AktivitÃ¤ten und Schwachstellen der Wahlinfrastruktur bewusst zurÃ¼ckgehalten und sowohl ihn als damaligen PrÃ¤sidenten als auch den Kongress nicht informiert.

DarÃ¼ber hinaus erklÃ¤rte Trump, die Dokumente zeigten erhebliche Cyberrisiken bei elektronischen Wahlsystemen, WÃ¤hlerdatenbanken und AuszÃ¤hlungssystemen. Er verwies auÃŸerdem auf mutmaÃŸliche Hinweise auf Wahlbetrug in Michigan sowie auf eine Auswertung des Heimatschutzministeriums, wonach rund 278.000 Nicht-StaatsbÃ¼rger in WÃ¤hlerverzeichnissen registriert seien. Trump legte wÃ¤hrend der Rede keine Ã¶ffentlich Ã¼berprÃ¼fbaren Belege dafÃ¼r vor, dass dadurch Wahlergebnisse manipuliert wurden.

Trump kÃ¼ndigte an, das Justizministerium, das FBI, die CIA sowie die Direktion der Nationalen Nachrichtendienste mit Untersuchungen zu mÃ¶glichen Vertuschungen zu beauftragen. Zudem sollen Bundesstaaten Ã¼ber identifizierte Cyberrisiken informiert und bei der Absicherung ihrer Wahlsysteme vor den Zwischenwahlen unterstÃ¼tzt werden.

Gleichzeitig forderte Trump den Kongress auf, das von ihm unterstÃ¼tzte "Save America Act" zu verabschieden. Das Gesetz sieht unter anderem eine verpflichtende Vorlage eines Lichtbildausweises und eines StaatsbÃ¼rgerschaftsnachweises fÃ¼r WÃ¤hler sowie weitreichende EinschrÃ¤nkungen der Briefwahl vor. Trump rief die BevÃ¶lkerung dazu auf, Abgeordnete zur UnterstÃ¼tzung des Gesetzes aufzufordern.

WÃ¤hrend der Rede erhob Trump erneut schwere VorwÃ¼rfe gegen Medienunternehmen, denen er vorwarf, Informationen Ã¼ber angebliche Sicherheitsprobleme im Wahlsystem bewusst zurÃ¼ckzuhalten. Seine Regierung kÃ¼ndigte fÃ¼r den folgenden Tag eine weitere Unterrichtung durch das Heimatschutzministerium zu den behaupteten Cyberrisiken der Wahlinfrastruktur an.

Kritik kommt aus Deutschland unter anderem von GrÃ¼nden-Chef Felix Banaszak. Der befÃ¼rchtet, dass Trump mit seiner TV-Rede eine "Infragestellung" der bevorstehenden Midterm-Wahlen vorbereitet habe. "Das ist ja das, was man klar befÃ¼rchten muss", sagte er am Freitag bei Welt-TV. Trump habe noch einmal seine VerschwÃ¶rungstheorien zu seiner verlorenen Wahl von 2020 wiederholt, ohne neue Belege zu zeigen. "Er hat einfach Dinge in den Raum gestellt, von denen eigentlich alle, die sich damit auskennen, sagen: Das ist Quatsch. Und er macht das deswegen, um jetzt schon mal frÃ¼hzeitig Zweifel daran zu sehen, dass die Midterms im Herbst vernÃ¼nftig ablaufen."

Es sei in allen Umfragen absehbar, dass er diese verlieren werde, sagte der GrÃ¼nen-Chef. "Er und seine republikanische Partei werden die Wahlen zum Kongress verlieren und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar auch die Senatswahlen. Und Donald Trump kann Wahlniederlagen offensichtlich nicht anerkennen."

Das zeige, dass Donald Trump nicht nur eine Bedrohung fÃ¼r die amerikanische Demokratie sei, "sondern eben auch fÃ¼r die Weltordnung, auf die wir angewiesen sind", so Banaszak.

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