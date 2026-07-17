MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here CSU-Chef Erwin Huber hat sich offen fÃ¼r den VorstoÃŸ der bayerischen Ã–DP fÃ¼r eine Amtszeitbegrenzung von MinisterprÃ¤sidenten gezeigt.
Die Initiative reaktiviere einen Gesetzentwurf der bayerischen Staatsregierung von 2018, sagte Huber dem "Stern". Das sei "eine interessante Debatte, die jetzt wieder anlÃ¤uft".
Damals sei es unabhÃ¤ngig von Personen um dauerhafte Strukturen in der bayerischen Verfassung gegangen. Er hoffe, dass die Diskussion jetzt auch um diese GrundsÃ¤tze gefÃ¼hrt werde und nicht verkÃ¼rzt um eine personenbezogene Polemik.
Die Ã–DP hatte in dieser Woche bekannt gegeben, ein entsprechendes Volksbegehren auf den Weg bringen zu wollen. Ziel ist es, Ã¼ber einen Volksentscheid in der Verfassung zu verankern, dass ein MinisterprÃ¤sident maximal zwei Wahlperioden im Amt bleiben darf. Die Kleinpartei hat schon mehrere Volksbegehren erfolgreich organisiert. In der CSU-FÃ¼hrung um MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der hat der Plan Kritik hervorgerufen.
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Ex-CSU-Chef begrÃ¼ÃŸt Debatte Ã¼ber Amtszeitbegrenzung fÃ¼r SÃ¶der
- dts - 17. Juli 2026, 10:53 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here CSU-Chef Erwin Huber hat sich offen fÃ¼r den VorstoÃŸ der bayerischen Ã–DP fÃ¼r eine Amtszeitbegrenzung von MinisterprÃ¤sidenten gezeigt.
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