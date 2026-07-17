Linke kritisiert Kita-Gesetz scharf

Namensschild in einer Kita (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat scharfe Kritik an dem geplanten Kita-Gesetz aus dem Haus von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geÃ¼bt.



"Trotz steigender Kosten im Kita-Bereich, massivem Bedarf beim Ausbau von PlÃ¤tzen sowie vor allem einer guten BetreuungsqualitÃ¤t und der Aufgabe des Bundes, fÃ¼r gleichwertige LebensverhÃ¤ltnisse zu sorgen, kÃ¼rzt die Ministerin jetzt auch noch bei den Kitas", sagte Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der Entwurf schaffe es, "die ohnehin niedrigen Erwartungen noch zu unterbieten", kritisierte Reichinnek.



Die Bundesregierung sitze die Probleme aus und versuche von ihrer familienfeindlichen Politik mit "Startchancenkitas" abzulenken, sagte sie. Die marginalen Verbesserungen fÃ¼r geplante zehn Prozent der Kitas seien ein Tropfen auf dem heiÃŸen Stein und glichen keine Benachteiligung aus. Auch die Sprachtests bezeichnete Reichinnek als absolut nutzlos, wenn mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen keine weitere Arbeit mÃ¶glich sei, weil es weder entsprechende FÃ¶rderkrÃ¤fte noch das notwendige Fachpersonal gebe.



"Die FachkrÃ¤fte in den Kitas wissen auch jetzt schon genau, welche Bedarfe ihre Kinder haben", sagte die Linken-Fraktionschefin. "Sie kÃ¶nnen allerdings keine konkrete UnterstÃ¼tzung anbieten, weil sie chronisch unterbesetzt sind." An dieser Situation werde der Gesetzentwurf "absolut nichts Ã¤ndern".

