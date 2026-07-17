Danger Dan kritisiert Ausladung durch ZDF-Spitze als Zensur

ZDF-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach seiner Ausladung aus der ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" hat der Rapper und politische Liedermacher Danger Dan scharfe Kritik an der ZDF-GeschÃ¤ftsleitung geÃ¼bt. Dass der Intendant des Senders anfange, antifaschistische Lieder zu zensieren, sei ein furchtbares Zeichen, sagte der SÃ¤nger dem "Spiegel".



Hintergrund ist der Wirbel um Danger Dans neue Single "Keine Angst", die am Freitag offiziell verÃ¶ffentlicht wurde. Der Musiker wollte das Lied gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit in der ZDF-Show "Die Anstalt" auffÃ¼hren, wurde jedoch kurzfristig und offenbar auf Betreiben der GeschÃ¤ftsleitung des Senders wieder ausgeladen. Teile des Songtexts wÃ¼rden zur Gewalt aufrufen, das widerspreche den Programmrichtlinien des ZDF, teilte eine Sprecherin dem Magazin mit. Die Macher der Sendung "Die Anstalt" distanzierten sich von der Entscheidung des ZDF.



In "Keine Angst" richtet Danger Dan unter anderem GrÃ¼ÃŸe an Mitglieder der hÃ¤ufig als "Hammerbande" bezeichneten Gruppierung um Lina E., die vom Oberlandesgericht Dresden unter anderem wegen mehrfachen gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzungen zu Freiheitsstrafen von knapp zweieinhalb Jahren bis Ã¼ber fÃ¼nf Jahren verurteilt wurden. Der Song solle aber nicht zu Straftaten oder Radikalisierung aufrufen, sagte der Musiker. Er rufe niemanden dazu auf, in den kriminellen Untergrund zu gehen, sagte er und beteuerte, Gewalt zu verabscheuen.



Das Problem sei vielmehr die Gewalt, die von Neonazis und Rechtsextremen ausgehe. Vielleicht zeige das Lied, dass man nicht komplett ohnmÃ¤chtig sei, so Danger Dan. Er freue sich, wenn sich neue Antifa-Strukturen grÃ¼ndeten, er verstehe aber auch, wenn viele Leute sich nicht auf diese Weise engagieren wollten. Das sei "voll in Ordnung". Er selbst sei auch in erster Linie Musiker. "Vielleicht reicht es aber ja auch, und vielleicht macht es erst mal Mut, auf der Arbeit mal dem Kollegen, der rechte ScheiÃŸe erzÃ¤hlt, ins Wort zu fallen", sagte das Mitglied des Rap-Trios Antilopen Gang.



Seit er 2021 mit dem Album "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" erstmals als provokanter Polit-Liedermacher auftrat und damit auch Ã¼ber die Deutschrap-Szene hinaus bekannt wurde, werde er durch Neonazis bedroht. An bestimmten Orten in Deutschland werde es immer schwieriger, ein Konzert von ihm stattfinden zu lassen. Aber gleichzeitig sage er auch, dass man vor Nazis keine Angst zu haben brauche, das wÃ¤re komplett falsch.

