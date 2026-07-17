Brandmauer: CDU-SozialflÃ¼gel fÃ¼rchtet "Tabubruch" in Sachsen-Anhalt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-SozialflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat seine Partei vor einem "Tabubruch" nach der Wahl in Sachsen-Anhalt gewarnt. Es dÃ¼rfe keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben, sagte Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Daran darf nicht gerÃ¼ttelt werden. Sonst ist nicht nur die CDU in Sachsen-Anhalt kaputt, sondern in ganz Deutschland. Der Schaden fÃ¼r die Partei wÃ¤re irreparabel."
Auf die Frage, ob er fÃ¼r jeden CDU-Abgeordneten in Sachsen-Anhalt die Hand ins Feuer legen kÃ¶nne, dass er nicht auf eigene Faust einen AfD-MinisterprÃ¤sidentenkandidaten unterstÃ¼tzen wÃ¼rde, erklÃ¤rte Radtke: "Man muss immer aufpassen, fÃ¼r wen man die Hand ins Feuer legt, wenn man schwere Verbrennungen vermeiden mÃ¶chte." Klar sei, dass CDU-Abgeordnete, die mit ihrer Stimme die AfD unterstÃ¼tzen, nicht CDU-Mitglied bleiben kÃ¶nnten.
Die Entscheidung, ob er selbst CDU-Mitglied bleibe, wenn die Landespartei in Sachsen-Anhalt etwas mit der AfD anfange, machte Radtke von der Reaktion in der Bundespartei auf einen "solchen Tabubruch" abhÃ¤ngig. "Sollte die Parteispitze das einfach hinnehmen, dann ist die CDU kaputt und die AfD hÃ¤tte ihr groÃŸes strategisches Ziel erreicht. So dumm dÃ¼rfen wir niemals sein."
FÃ¼r den Fall einer schwierigen Regierungsbildung nach der Landtagswahl empfahl Radtke den Blick nach ThÃ¼ringen und Sachsen: Dort habe die CDU einen Weg gefunden, zu politischen Entscheidungen zu kommen, ohne die Linkspartei unmittelbar in die Regierungsverantwortung einzubeziehen. "Wie das in Sachsen-Anhalt aussehen kÃ¶nnte, mÃ¼ssten dann nach der Wahl gegebenenfalls die Verantwortlichen vor Ort klÃ¤ren."
Radtke bekannte sich zum Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der eine Zusammenarbeit mit der AfD ebenso wie mit der Linkspartei ausschlieÃŸt. Gleichzeitig warb er fÃ¼r eine differenzierte Sicht. "Teile der Linkspartei triefen vor Antisemitismus, andere Teile haben ein fragwÃ¼rdiges VerhÃ¤ltnis zu Russland", so Radtke. "Aber von der Linken geht nicht dieselbe Gefahr fÃ¼r unsere Demokratie aus wie von einer Partei wie der AfD, die in mehreren BundeslÃ¤ndern als offene rechtsextremistisch eingestuft wird."
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Brandmauer: CDU-SozialflÃ¼gel fÃ¼rchtet "Tabubruch" in Sachsen-Anhalt
- dts - 17. Juli 2026, 09:24 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-SozialflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat seine Partei vor einem "Tabubruch" nach der Wahl in Sachsen-Anhalt gewarnt. Es dÃ¼rfe keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben, sagte Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Daran darf nicht gerÃ¼ttelt werden. Sonst ist nicht nur die CDU in Sachsen-Anhalt kaputt, sondern in ganz Deutschland. Der Schaden fÃ¼r die Partei wÃ¤re irreparabel."
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