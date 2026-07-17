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Mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Mai

  • dts - 17. Juli 2026, 08:40 Uhr
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Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Mai 2026 wurde in Deutschland der Bau von 21.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 24,7 Prozent oder 4.200 Baugenehmigungen mehr als im Mai 2025, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.

Demnach stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 29,9 Prozent oder 4.100 auf 17.800. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender GebÃ¤ude entstehen, stieg im Mai 2026 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat um 2,0 Prozent oder 100 auf 3.200.

Im Zeitraum von Januar bis Mai 2026 wurde in Deutschland laut Destatis der Bau von 104.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden GebÃ¤uden genehmigt. Das waren 15,4 Prozent oder 13.900 Wohnungen mehr als von Januar bis Mai 2025.

In neu zu errichtenden WohngebÃ¤uden wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von Januar bis Mai 2026 insgesamt 86.000 Wohnungen genehmigt, das waren 16,6 Prozent oder 12.200 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen fÃ¼r EinfamilienhÃ¤user um 12,6 Prozent (+2.200) auf 19.900.

Bei den ZweifamilienhÃ¤usern nahm die Zahl genehmigter Wohnungen laut Destatis um 21,6 Prozent (+1.100) auf 6.200 zu. In MehrfamilienhÃ¤usern, der zahlenmÃ¤ÃŸig stÃ¤rksten GebÃ¤udeart, genehmigten die BauaufsichtsbehÃ¶rden 56.100 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 18,9 Prozent (+8.900) gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen blieb dagegen mit einem Anstieg von 0,1 Prozent auf 3.900 Wohnungen (+5) nahezu unverÃ¤ndert.

In neuen NichtwohngebÃ¤uden wurden von Januar bis Mai 2026 insgesamt 1.700 Wohnungen (+26,8 Prozent; +400) genehmigt, hieÃŸ es weiter. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in SchulgebÃ¤uden oder Wohnungen in Innenstadtlagen Ã¼ber GewerbeflÃ¤chen.

Als UmbaumaÃŸnahme in bestehenden Wohn- und NichtwohngebÃ¤uden wurden von Januar bis Mai 2026 insgesamt 16.900 Wohnungen genehmigt, das waren 8,6 Prozent oder 1.300 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

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