Heftige Unwetter in SÃ¼ddeutschland: 60-JÃ¤hriger in Karlsruhe von Baum erschlagen

Blitz bei Gewitter

Heftige Gewitter haben am Donnerstagabend in SÃ¼ddeutschland fÃ¼r zahlreiche EinsÃ¤tze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. In Karlsruhe wurde ein 60 Jahre alter Radfahrer durch einen umgestÃ¼rzten Baum getÃ¶tet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Heftige Gewitter haben am Donnerstagabend in SÃ¼ddeutschland fÃ¼r zahlreiche EinsÃ¤tze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. In Karlsruhe wurde ein 60 Jahre alter Radfahrer durch einen umgestÃ¼rzten Baum getÃ¶tet, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zudem gab es dort mehrere Verletzte. Bei den meisten EinsÃ¤tzen ging es um Ã¼berschwemmte StraÃŸen, Ã¼berflutete Keller und umgestÃ¼rzte BÃ¤ume.Â



Die Polizei in Karlsruhe zÃ¤hlte laut dem Polizeisprecher mehr als 160 wetterbedingte EinsÃ¤tze. Durch den Sturm seien zahlreiche BÃ¤ume umgestÃ¼rzt, Ã„ste und andere GegenstÃ¤nde auf StraÃŸen geweht. Mehrere StraÃŸen waren zeitweise nicht passierbar.Â Drei Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, nachdem sie von Ã„sten oder umherfliegenden GegenstÃ¤nden getroffen worden waren.



Zudem wurden teils Oberleitungen durch herabgefallene Ã„ste abgerissen. Nach einem Blitzeinschlag kam es zudem zu einem Dachstuhlbrand. Bis zum Freitagmorgen hatte sich die Einsatzlage nach Polizeiangaben beruhigt. AufrÃ¤umarbeiten der Feuerwehr dauerten teilweise noch an.



Im Rems-Murr-Kreis in Baden-WÃ¼rttemberg rÃ¼ckten EinsatzkrÃ¤fte nach Polizeiangaben zwischen 20.30 Uhr und 0.30 Uhr zu 37 wetterbedingten EinsÃ¤tzen aus. In den meisten FÃ¤llen ging es um umgestÃ¼rzte BÃ¤ume und Ã¼berflutete StraÃŸen. Unter anderem stÃ¼rzten BÃ¤ume auf zwei WohnhÃ¤user und verursachten nach ersten SchÃ¤tzungen einen Schaden von rund 100.000 Euro. Mancherorts fiel der Strom aus.Â



Im SaarbrÃ¼cken im Saarland gab es nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 50 wetterbedingte EinsÃ¤tze. Es handelte sich dabei vor allem um kleinere EinsÃ¤tze wegen starker RegenfÃ¤lle und WindbÃ¶en. Verletzte gab es nicht.