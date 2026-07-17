Berliner Verkehrssenatorin fÃ¼r Ende des kostenlosen SchÃ¼lertickets

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) spricht sich fÃ¼r ein Ende des kostenlosen SchÃ¼lertickets und Schulessens in Berlin aus.
Es bedÃ¼rfe einer ÃœberprÃ¼fung, ob wirklich alle SchÃ¼ler ein kostenloses SchÃ¼lerticket und Schulessen brauchten, sagte Bonde dem "Tagesspiegel". Bei sozial BedÃ¼rftigen sei es vollkommen unumstritten, dass das Angebot bestehen bleibe. Bei gut verdienenden Gruppen setze sie ein Fragezeichen, fÃ¼hrte die Senatorin weiter aus.
Bonde zufolge kÃ¶nnte das Land Berlin dadurch viel Geld sparen. Dies habe ihre Verwaltung im Rahmen der vergangenen Haushaltsberatungen durchgerechnet. "Aktuell wÃ¤re es so, dass der Entfall des Zuschusses fÃ¼r das kostenlose SchÃ¼lerticket zu Einsparungen von insgesamt 106,4 Millionen Euro in den Jahren 2026/2027 fÃ¼hren wÃ¼rde."
Angesichts der angespannten Haushaltslage in Berlin hÃ¤lt es die Verkehrssenatorin fÃ¼r unumgÃ¤nglich, dass das Land seine Ausgaben in manchen Bereichen reduziert. "Wir mÃ¼ssen uns ehrlich machen. Was brauchen wir in der Stadt an Infrastruktur und was geben wir fÃ¼r konsumtive Dinge aus?", sagte sie. Zu diesen Fragen mÃ¼sse ein politischer Konsens gefunden werden. Ihre Hoffnung sei, dass dadurch die Infrastruktur verstÃ¤rkt finanziert werden kÃ¶nne.
Berlin muss in den kommenden Jahren massiv sparen. Bereits in diesem und dem kommenden Jahr kalkuliert das Land mit einem voraussichtlichen Defizit von mehreren Milliarden Euro jÃ¤hrlich. WÃ¤hrend einerseits die Ausgaben zuletzt deutlich angestiegen waren, legten die Einnahmen des Landes nicht in gleicher Geschwindigkeit zu.
Zuletzt hatte deshalb auch der neue CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl, Stefan Evers, vorgeschlagen, dass das kostenlose Schulessen abgeschafft werden soll. Ihm sei bis heute nicht begreiflich, warum man Gutverdiener, die sich ohne Weiteres zwei Euro fÃ¼r das Schulmittagessen leisten kÃ¶nnten, staatlich subventioniere, sagte dem "Tagesspiegel". Das Land kÃ¶nne fast 100 Millionen Euro pro Jahr sparen, wenn das Angebot nur noch fÃ¼r finanziell schwÃ¤chere Familien gelte.
Lifestyle
Berliner Verkehrssenatorin fÃ¼r Ende des kostenlosen SchÃ¼lertickets
- dts - 17. Juli 2026, 05:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) spricht sich fÃ¼r ein Ende des kostenlosen SchÃ¼lertickets und Schulessens in Berlin aus.
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