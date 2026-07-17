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WeiÃŸes Haus: Trump wohnt WM-Finale bei

  • AFP - 17. Juli 2026, 04:06 Uhr
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Trump (r.) und Milei im Januar in Davos
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump wohnt am Sonntag dem Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft bei. Trump werde sich das Spiel zwischen Spanien und Argentinien persÃ¶nlich anschauen, teilte das WeiÃŸe Haus am Donnerstag mit.

US-PrÃ¤sident Donald Trump wohnt am Sonntag dem Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft bei. Trump werde sich das Spiel zwischen Spanien und Argentinien persÃ¶nlich anschauen, teilte das WeiÃŸe Haus am Donnerstag mit. "Dies ist ein passender Abschluss fÃ¼r ein Turnier, das Amerikas FÃ¤higkeit demonstriert hat, die Welt auf der grÃ¶ÃŸten BÃ¼hne zu empfangen", sagte Trump-Sprecherin Karoline Leavitt.

Das Turnier sei "die meistgesehene, sicherste und erfolgreichste Weltmeisterschaft in der amerikanischen Geschichte", sagte Leavitt weiter. Trump will nach ihren Angaben bereits am Freitag nach New York reisen, um an einem Fifa-Empfang im Trump Tower teilzunehmen. Am Sonntag ist er dann beim WM-Finale, das im MetLife-Stadion in East Rutherford im Bundesstaat New Jersey stattfindet.

Der argentinische PrÃ¤sident Javier Milei wiederum kÃ¼ndigte an, nicht zu dem Spiel zu kommen. Der RechtsauÃŸen-Politiker begrÃ¼ndete die Entscheidung mit Aberglauben. "Unter keinen UmstÃ¤nden" werde er sein GlÃ¼cksritual brechen, die WM-Partien von der PrÃ¤sidentenresidenz in Buenos Aires aus zu verfolgen, sagte Milei dem argentinischen Radiosender El Observador.

Milei verriet auÃŸerdem noch ein weiteres GlÃ¼cksritual: bei jedem Spiel eine dicke Jacke des argentinischen Ã–lkonzerns YPF zu tragen. Er habe das KleidungsstÃ¼ck beim Viertelfinale seines Landes gegen die Schweiz, das Argentinien mit 3:1 gewann, "weil es kalt war" getragen, sagte Milei El Observador. "Als ich sie auszog, haben wir ein Gegentor kassiert, also zog ich sie wieder an und habe sie seitdem nicht mehr ausgezogen", fÃ¼gte er hinzu.

Fifa-Chef Gianni Infantino hatte angekÃ¼ndigt, er wolle der Siegermannschaft den "magischen" WM-Pokal gemeinsam mit Trump Ã¼bergeben. FÃ¼r Trump ist das nicht ganz ohne Risiko: Als er im Juli 2025 an Infantinos Seite im selben Stadion das Finale der Fifa-Klub-WM anschaute, wurde der PrÃ¤sident von Fans ausgebuht.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) rief die Fifa derweil auf, vor dem Finale eine Schweigeminute fÃ¼r die zwei Menschen abzuhalten, die in diesem Monat von US-Einwanderungsbeamten erschossen worden waren. Eine solche Schweigeminute "wÃ¤re vollkommen angemessen", sagte die Direktorin fÃ¼r globale Initiativen bei HRW, Minky Worden, der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist eine Gelegenheit fÃ¼r die Fifa, ihre Versprechen einzulÃ¶sen, dass diese Weltmeisterschaft die Menschenrechte wahren wÃ¼rde", fÃ¼gte sie hinzu.

In den vergangenen Tagen hatten Mitarbeiter der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE einen Mexikaner und einen Kolumbianer in ihren Autos erschossen, weil sie angeblich eine Gefahr darstellten. Bei beiden MÃ¤nnern handelte es sich laut Medienberichten allerdings nicht um die von ICE Gesuchten. In den Bundesstaaten Maine und Texas kam es daraufhin zu neuen Protesten gegen die EinwanderungsbehÃ¶rde.

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